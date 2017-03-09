Galaxy S8 и S8+ одобрены FCC; технология распознавания лиц

Очередная порция информации о новом флагмане Samsung. Цена, дизайн и дата выхода Galaxy S8 и S8+ стали известны еще до официального анонса смартфонов. Сегодня аппарат прошел процедуру сертификации Федеральной комиссии по связи США, что позволило получить дополнительную информацию о характеристиках Galaxy S8 и S8+. Интересно, что флагман будет собираться во Вьетнаме.

Galaxy S8 и S8+, судя по отчету FCC, на американском рынке будут продаваться в трех вариантах. Корейский производитель указал три модели SM-G950U, SM-G950U1 и SM-G950W для S8, а также SM-G955U, SM-G955U1 и SM-G955W для его «большего брата», Galaxy S8+.

S8 и S8+ будут поддерживать беспроводную зарядку.

Флагманский Samsung Galaxy S8, как сообщается, получит 5,8 дюймовый экран без кромок. Смартфон лишится кнопки домой, а сканер отпечатков пальцев переедет на заднюю панель, к объективу камера. Там же будет расположена дополнительная кнопка для Bixby AI, голосового помощника Samsung, аналога Siri, Google Assistant и Amazon Alexa.

Galaxy S8+ отличается большим 6,2-дюймовым AMOLED-экраном и увеличенным аккумулятором – 3500 мАч по сравнению с 3000 мАч у Galaxy S8.

Цена Galaxy S8, как сообщалось ранее, составит 800 евро (около 50 000 рублей), а за флагман с 6,2-дюймовым экраном придется выложить на 100 евро больше, т.е. 900 евро (порядка 55 800 рублей).

Дата выхода Galaxy S8 названа официально – 29 марта Samsung проведет прямую трансляцию «распаковки» нового флагмана.

Кроме «переезда» сканера отпечатков пальцев на заднюю панель и возможного появления датчика для сканирования радужной оболочки глаза, Galaxy S8 может получить систему распознавания лица своего владельца.

«Из-за ограничений технологии сканирования радужки, мы решили дополнить ее в Galaxy S8 технологией распознавания лица. Последняя позволяет разблокировать смартфон всего за 0,01 секунду», - цитирует представителя Samsung одно из сетевых изданий.

Продажи Galaxy S8 и S8+ должны стартовать примерно через месяц после официально премьеры смартфона, т.е. в конце апреля.

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