Клавиатура Google на Android получила возможность перевода в реальном времени

Фирменное бесплатное приложение-клавиатура от создателя операционной системы Android с момент своего выхода обросла значительным функционалом. Сейчас клавиатура от Google служит приложением по умолчанию для ввода текста на многих смартфонах. Очередное обновление GBoard принесло с собой возможность перевода фраз прямо в приложении клавиатуры.

Если вы часто отправляете сообщения на разных языках, которые знаете слабо, то теперь с клавиатурой Google на Android вам не нужно будет переключаться, к примеру, с приложения Facebook на «гугловский» переводчик. Однако, если вам пришло сообщения на иностранном языке, то для его перевода по-прежнему придется запускать отдельное приложение-переводчик.

Клавиатура Gboard на Android получила возможность перевода фраз и слов в режиме реального времени в версии 6.1 Beta, обновление для финальной версии постепенно появляется в Google Play Маркет для разных стран.

Эмодзи и «гифки» теперь можно вставлять в текст, не переключаясь на соответствующую секцию (работает только в поддерживаемых приложениях). Gogole также добавил несколько зрелищных и динамических фонов, чтобы внешний вид клавиатуры «не приедался».

Обновление клавиатуры Gboard выходит постепенно, поэтому именно на вашем смартфоне пока может быть недоступно.

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