Cubot Rainbow 2: обзор доступного смартфона с двойной камерой и Android 7.0

Стильный 5-дюймовый смартфон с HD-экраном, двойной камерой, модным изогнутым 2,5D стеклом и новеньким Android 7.0 Nougat может быть доступным любому, при условии, если это Cubot Rainbow 2 по специальной цене всего в 4 578 рублей с бесплатной доставкой. Китайский производитель в очередной раз доказал, что качество и «навороченный» функционал может быть недорогим. В обзоре Cubot Rainbow 2 – все доказательства этой новой аксиомы из Поднебесной.

Смартфон Cubot Rainbow 2 – новинка, только-только появившаяся на виртуальных полках магазинов. Поэтому аппарат с завода работает на базе Android 7.0 Nougat, улучшенной версии мобильной операционной системы Google – теперь ОС занимает на 50% меньше места во встроенной памяти, а установка приложений ускорена на 75% за счет JIT-компилятора. Низкая цена, приличные характеристики, отличный внешний вид – все это делает Cubot Rainbow 2 весьма привлекательной покупкой, особенно учитывая бесплатную доставку в РФ.

Обзор характеристик Cubot Rainbow 2

Диагональ экрана в 5 дюймов давно стало своеобразным «стандартом» в мире универсальных смартфонов. Меньше – «маловато будет», больше – не в каждую руку поместится, да и управлять смартфоном-переростком с 5,5-6 дюймовым экраном не очень удобно.

Экран у Cubot Rainbow 2 «золотая середина» - 5 дюймов, матрица используется качественная IPS, а накрыт сверхтонкий «бутерброд» из которого состоит дисплей, изящным 2,5D-стеклом, как бы заводящим экран на грани смартфона. Благодаря новым технологиями толщина аппарата – всего 7,9 мм. Разрешение стандартное для весьма недорого смартфона – 1280x720 пикселей.

Cubot Rainbow 2 работает на базе шустрого 4-ядерного процессора MediaTek MTK6580 с частотой 1,3 ГГц. Отличная «рабочая лошадка» для повседневных задач, несложных трехмерных игрушек, видео, социальные сетей, приложений. Объем оперативной памяти – вполне приемлемый гигабайт, а встроенной – 16 ГБ. Смартфон поддерживает карты памяти microSD объемом до 256 «гигов».

Приятно, что у Cubot Rainbow 2, в отличие даже от более дорогих моделей, два полноценных слота под SIM-карты, а не гибрид. Обычно «двухсимочные» смартфоны китайских производителей ставят пользователя перед выбором – либо две «симки» одновременно, либо одна SIM и карта памяти в гибридный слот. Cubot Rainbow 2, несмотря на низкую цену, этого недостатка лишен – его можно использовать с 2-мя SIM-картами и картой памяти одновременно. Стандарт, кстати, Micro SIM.

Камеры Cubot Rainbow 2: двойной удар

Смартфон отличается на удивление солидным подходам производителя к съемке фото и видео – а ведь это одно из основных занятий для любого владельца смартфона, поэтому использование двойной камеры в Cubot Rainbow 2 мы одобряем. Такая система позволяет делать более качественные и художественные снимки, которыми не стыдно похвастаться в социальных сетях.

Разрешение хитрой системы из двух камер составляет 13 мегапикселей после работы сложных программных алгоритмов. Дополнительная камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей.

Фронтальная камера «для сэлфи» может похвастаться не только приличным разрешением в 5 Мп (после программной интерполяции), но и вспышкой, наличие которой для смартфона дешевле 5 000 граничит чуть ли не с чудом. Вспышка поможет сделать сэлфи в местах с плохим освещением – кафе, авто и т.д.

Cubot Rainbow 2 – отличный выбор для всех, кто хочет получить недорогой смартфон, умеющий делать действительно качественные и зрелищные снимки и сэлфи.

Особенности

В числе значимых особенности смартфона Cubot Rainbow 2 можно упомянуть поддержку скоростного Wi-Fi 802.11b/g/n для скачивания фильмов, музыки и «тяжелых» игрушек, а также современного Bluetooth 4.0. Имеется A-GPS и даже поддержка OTG для подключения флешек, мышек и другой периферии, привилегия более дорогих моделей.

Емкость аккумулятора – 2350 мАч.

Размеры Cubot Rainbow 2 - 14.40 x 7.20 x 0.83 см, вес – 156 граммов.

Цена и цвета Cubot Rainbow 2

Смартфон представлен в 5 цветах – черный, белый, синий, красный и цвет шампанского. Отличная цветовая гамма, которая подойдет как для будущих владельцев любого пола и возраста.

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