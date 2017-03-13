Приложение «Госзакупки РФ» на Android: тендеры «на ладони»

Специфическое, но часто незаменимое приложение, дающее возможность оперативно отслеживать появление заказов на товары, сервисы и выполнение работ официального сайта государственных закупок Российской Федерации. Разработчик уверяет, что в приложении «Госзакупки РФ» для смартфонов и планшетов на базе Android реализованы базовые поисковые функции zakupki.gov.ru в полном объеме. Скачать приложение можно бесплатно, существует также его полная версия стоимостью 150 рублей.

Бесплатное приложение «Госзакупки РФ» для Android-смартфонов и планшетов работает на устройствах с версией 2.1 и выше, т.е. фактически на 99% активных девайсов на базе мобильной операционной системы Google. В бесплатной версии существует ограничение – постоянно вылезающее окошко с предложением купить за 150 рублей премиум-вариант приложения. На покупку отводится 7 дней, после чего приложение просто перестает функционировать.

С помощью «Госзакупки РФ» для смартфонов на Android можно легко и удобно осуществлять поиска закупок по 44-ФЗ, 94-ФЗ (государственных), а также коммерческих по 223-ФЗ. Приложение предлагает унифицированный доступ к закупкам с ключевых торговых площадок РФ, включая РТС Тендер, ММВБ, Росэлторг.

В приложении доступен поиск по ключевым словам заказа, например «ремонт», «сантехника», «мебель» и т.д. для получения широкого спектра госзаказов на оказание соответствующих услуг.

«Госзакупки РФ» также позволяют уточнить результаты поиска с помощью специализированной системы фильтров – стоимость заказа, регион, дата, ОКДП и тому подобное.

В приложении можно посмотреть подробную информацию о закупке и даже загрузить документацию на смартфон для последующего просмотра оффлайн или пересылке по электронной почте либо мессенджеру.

Наиболее часто используемые критерии отбора госзакупок можно сохранить в «Избранном», где в любой момент их можно отредактировать. Результаты поиска также сохраняются, давая возможность оперативно отслеживать сроки действия закупки и другие конкретные показатели для получения тендера.

Приложение «Госзакупки РФ», как бесплатную, так и платную версии, можно официально скачать в магазине Google Play Маркет.

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