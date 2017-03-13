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Тест Android Taste поможет украсить ваш смартфон

13 марта, 2017
Тест Android Taste поможет украсить ваш смартфон

Google приготовил для любителей украшать свой Андроид специальный инструмент #myAndroid Taste Test, который поможет выбрать обои, лончер и набор иконок для смартфона (или планшета!), основываясь на ваших предпочтениях. В ходе теста достаточно не задумываясь ответить на несколько простых вопросов, чтобы алгоритмы Google поняли – «геометрический» вы человек, к примеру, или «органический».

В зависимости от результатов Android Taste, вам будет предложен набор для кастомизации вашего смартфона/планшета – подходящие обои, иконки, лончер и тому подобные украшательства.

Инструмент, что характерно, каждый раз рекомендует установить бесплатную клавиатуру Gboard от Google, поэтому отчасти #myAndroid Taste Test является своеобразной рекламой этого приложения.

В остальном результаты теста любопытные – рекомендуем, если вы решили, что пришло время освежить внешний вид привычного Андроид на вашем девайсе. Пройти тест #myAndroid Taste Test можно здесь.

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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
Упоминание компаний: Google,
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