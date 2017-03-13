Самые скачиваемые приложения и игры на Android всех времен и народов

Google Play Маркет на прошлой неделе исполнилось пять лет – отличный повод, чтобы подвести итоги и опубликовать различные рейтинги. «Самые скачиваемые приложения» - такой чарт предлагает Google, опираясь на статистику 5 лет работы крупнейшего (по количеству приложений) «апп стора» в мире. В обзоре ниже также другие рейтинги Play Маркет – игры на Андроид, фильмы, музыка и книги.

В топ-5 самых скачиваемых приложений для Android всех времен в Google Play Маркет попали три приложения Facebook, поэтому не стоит рассматривать «апп сторы» как некие золотые клондайки для небольших студий и разработчиков-одиночек. Тут правят бал «тяжеловесы» вроде компании Цукерберга. В пятерке от Facebook три приложения – собственно Facebook (мобильный клиент социальной сети), одноименный мессенджер и платформа для фотоблогов Instagram. Интернет-радио Pandora заняла третье место, а пятое досталось Snapchat.

Candy Crush стала самой загружаемой игрой на Андроид всех времен и народов. Также в топ-5 вошли Clash of Clans, Temple Run 2 и Subway Surfer.

Самым скачиваемым фильмом в Google Play стал «Интервью», сатирическая шпионская история от Сета Рогана. Характерно, что этот фильм был украден до премьеры в кинотеатрах и был доступен для скачивания практически везде. Судя по всему, это факт и повлиял крайне негативно на кассовые сборы «Интервью».

Самые скачиваемые приложения

Facebook Facebook Messenger Pandora Radio Instagram Snapchat

Самые загружаемые игры на Андроид

Candy Crush Saga Subway Surfers Temple Run 2 Despicable Me Clash of Clans

Топ-5 песен Google Play

Ed Sheeran – “Thinking Out Loud” Lorde – “Royals” Taylor Swift – “Blank Space” Mark Ronson feat. Bruno Mars – “Uptown Funk” Pharrell Williams – “Happy”

Музыкальные альбомы-бестселлеры

Adele – “25” Eminem – “The Marshall Mathers LP2 (Deluxe)” Taylor Swift – “1989” Drake – “If You’re Reading This It’s Too Late” Kendrick Lamar – “To Pimp A Butterfly”

Топ-5 фильмов Google Play

“The Interview” “Frozen” “Deadpool” “Star Wars: The Force Awakens” “Guardians of the Galaxy”

Книги-бестселлеры на Android

“Fifty Shades of Grey,” by E L James “The Hunger Games trilogy,” by Suzanne Collins “A Game of Thrones,” by George RR Martin “The Fault in Our Stars,” by John Green “Gone Girl,” by Gillian Flynn

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