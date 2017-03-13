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Дата выхода Galaxy S8 сместилась на неделю

13 марта, 2017
Дата выхода Galaxy S8 сместилась на неделю

Выход флагманского смартфона Samsung состоится позднее, чем ожидалось. Купить Galaxy S8 и S8+ можно будет не ранее конца апреля. Ранее сообщалось, что в продаже флагман южнокорейского производителя появится 21 апреля, однако теперь источники VentureBeat сообщают, что S8 выйдет через неделю – 28 апреля.

Выход Galaxy S8, фактически, не задерживается, поскольку Samsung официально не называл дату его поступления в продажу, да и сам смартфон пока официально не представлен. Однако, все утечки и слухи указывали на 21 апреля как дату выхода S8 и его большего брата S8+.

Почему именно задерживается выход Galaxy S8, источник не сообщает. Скорее всего, после оглушительного фиаско Note 7, Samsung выделил максимум ресурсов для тестирования нового флагмана и не собирается выпускать «сырой» продукт.

Официальная презентация Galaxy S8 и его премиум-версии S8+, как и сообщалось ранее, состоится в Нью-Йорке 29 марта, т.е. через пару недель. Вместе с флагманом Samsung «распакует» и новое поколение очков виртуальной реальности Gear VR. Судя по всему, дебют Galaxy S8 в виде традиционной для компании «распаковки» не будет перенесен.

Характеристики Galaxy S8, судя по утечкам, будут следующими:

  • 5,8 дюймовый AMOLED экран.
  • Процессор Qualcomm Snapdragon 835.
  • 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.
  • Android 7.0 Nougat.

Galaxy S8+ будет отличаться увеличенной до 6,2 дюймов диагональю экрана, остальные характеристики повторяют S8.

Цена на Galaxy S8 составит 800 евро (около 50 000 рублей, по неофициальным данным), а версию S8+ с 6,2-дюймовым экраном можно будет купить за 900 евро, т.е. примерно 56 000 рублей. Официальные цены S8 в России пока не объявлены.

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Издатель: Procontent.ru , источник: BGR  
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