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Контролируем трафик на Андроид: обзор бесплатного приложения GlassWire

13 марта, 2017

Быстрый мобильный интернет – это всегда хорошо, но часто мы пользуемся пакетами трафика от своего сотового оператора. С сетями 4G можно глазом не успеть моргун, а смартфон уже потратить пару-другую гигабайт ценного интернета – к примеру, возьмется обновлять всю сотню установленных приложений. Благодаря бесплатному приложению GlassWire на Андроид можно пресекать поползновения, как системы, так и отдельных приложений бесконтрольно тратить драгоценный мобильный трафик. В мини-обзоре ниже – особенности сервиса.

Приложение GlassWire понравится еще и тем, кто озабочен защитой и сохранностью данных в интернете (им же рекомендуем обзор бесплатных VPN на Android). К примеру, если банальный фонарик для Андроид проявляет необычную интернет-активность, то это повод насторожиться, тем более минимум один пример ворующего данные приложения-фонарика мы знаем.

GlassWire довольно давно работает на рынке, но больше известна благодаря своему продукту для Windows – программе для контроля сетевой активности на обычных компьютерах. На Win GlassWire предлагает визуальный контроль за сетевыми соединениями, мониторинг веб-камеры, микрофона и удаленный мониторинг за серверами. Версия для Android – это скорее «урезанный» вариант Glasswire на Windows, хотя и полезный.

Контролируем трафик на Андроид с бесплатным приложением GlassWire

Приложение GlassWire на Андроид предоставляет в режиме реального времени визуальный график сетевой активности – как в случае подключения к Wi-Fi, так при соединении к сети сотового оператора, т.е. обычный мобильный интернет 3G или 4G.

С GlassWire можно посмотреть историю использования интернета приложениями, посмотреть на разрешения приложений, установить лимит вашего тарифного плана, чтобы получать предупреждения о приближении к его исчерпанию (допустим, пакет на 5 ГБ). Кроме того, монитор трафика Glasswire уведомит вас, если какое-то приложение на вашем смартфоне впервые решило использовать интернет.

Характерно, что приложение GlassWire не передает собранную статистику ни на собственные сервера, ни тем более третьим лицам. Вся собранная информация об использовании мобильного интернета остается на вашем телефоне.

Приложение GlassWire пригодится всем, кто хочет контролировать потребление мобильного трафика установленным Android-приложениями, либо просто хочет узнать, сколько мегабайт в день тратиться, к примеру, на Вконтакте. Также GlassWire рекомендуем всем, у кого интернет на телефоне лимитный.

Приложение бесплатное и не содержит рекламы (огромный плюс по сравнению с аналогами).

Скачать приложение GlassWire бесплатно на Андроид - счетчик трафика

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Контролируем трафик на Андроид с бесплатным приложением GlassWire Контролируем трафик на Андроид с бесплатным приложением GlassWire
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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