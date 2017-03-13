Galaxy S8: обзор 15 характеристик и особенностей нового флагмана Samsung

Дата выхода Galaxy S8 уже не за горами, но благодаря масштабной утечке мы узнали о 15 характеристиках, функциях и особенностях флагманского смартфона южнокорейского производителя. Хотя компания держит в секрете информацию о Galaxy S8, благодаря инсайдерской информации мы знаем не только основные характеристики S8, но и его цену (от 800 евро), а также почти все о S8+, «большом брате» флагмана. В обзоре Galaxy S8 ниже собраны 15 основных особенностей и функций смартфона.

Характеристиками Galaxy S8 поделился именитый аналитик Минг Чи-Куо, известный своими связями в мире смартфонов и точной инсайдерской информацией. Удивительно, впрочем, читать это имя рядом с Samsung, ведь господин Чи-Куо всегда специализировался на продукции Apple. Тем не менее, аналитик порадовал всех любителей гаджетов подробной и, будем надеяться, точной информацией о S8.

Обзор Galaxy S8: 15 основных особенностей и функций

Экран S8 будет гигантским – 5,8 дюймов, что на 0,7 дюйма больше, чем 5,1-дюймовый экран у Galaxy S7, предыдущего поколения флагманов Samsung.

S8 Plus получит 6,2-дюймовый экран – увеличение на те же 7 десятых дюйма по сравнению с S7 Edge, прошлогодней продвинутой версией флагмана.

Разрешение 2960x2400 пикселей (WQHD+) из-за перехода в обеих моделях S8 на экраны с другим соотношением сторон.

Впервые у S8 и S8+ будут изогнутые OLED-дисплеи, заходящие на боковые грани смартфонов.

Физическая кнопка «домой» действительно отсутствует.

Новый датчик для сканирования радужной оболочки глаза будет лишь частью обширного набора датчиков, которые получит каждый новый Galaxy S8: приближения, освещенности, радужки, передатчик IR-LED и т.д.

На задней панели каждого смартфона расположены 4 модуля: вспышка камеры (слева вверху), сканер частоты сердечных сокращений, он же пульсометр (внизу слева), основная камера (по центру) и сканер отпечатков пальцев (физической кнопки домой, куда сканнер был встроен в S7, у S8 не будет).

Семь цветов S8: золотой, серебряный, блестящий черный, матовый черный, синий, охра и розовый. Неясно только, во всех ли странах S8 будут доступны во всех 7 цветах.

8-мегапиксельная фронтальная камера, однако основная останется 12-мегапиксельной, как и в предыдущем поколении флагмана.

Двойной камеры в S8 не будет – Samsung считается такой дизайн слишком дорогим при текущем слабом развитии процессоров обработки изображения для подобного рода камер.

USB 3.1 Type-C придет на смену microUSB в Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus.

Новый режим «Компьютер», который включается, когда смартфон расположен на специальной док-станции (продается отдельно), либо подключен к телевизору или монитору. В режиме «Компьютер» смартфон переходит на «декстопное» пользовательское окружение.

В США, Японии и Китае S8 будет продаваться с процессором Qualcomm Snapdragon 835. В остальных странах Азии и Европе S8 будет предлагаться с фирменным чипом Samsung Exynos 8895.

Galaxy S8 и S8 Plus для Кореи и Китая получат 6 ГБ оперативной памяти, в остальных странах смартфоны будут оснащены 4 ГБ RAM. Увы.

Купить новый флагман Samsung можно будет 21 апреля, так что сообщение о задержке до 28 апреля оказалось ложным.

Соотношение поставок, по данным Куо, будет 6 к 4 в пользу Galaxy S8. Т.е. на каждые шесть обычных флагманских моделей в магазины завезут по четыре увеличенных флагмана с экраном в 6,2 дюйма. В течение 2017 года, как полагает аналитик, будет продано 40-45 млн S8. Это меньше, чем 52 млн S7, выпущенных в 2016 году, однако объем поставок у Samsung был выше из-за неудачи Note 7 – часть покупателей отказалась от флагмана со стилусом в пользу S7.

Цену S8 и S8+, пусть и ориентировочную, Куо не называет. Впрочем, ожидается, что флагманский смартфон будет стоить минимум 800 евро (порядка 50 тысяч рублей). Минимум информации пока известно о камере в S8, кроме того, что количество мегапикселей не изменится.

После скорее эволюционного обновления флагманской линейке в 2016 году, от Galaxy S8 и S8+ стоит ожидать революционных изменений, ведь выход юбилейного iPhone 8 с кардинально переработанным дизайном не за горами.

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