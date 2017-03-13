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Galaxy S8: обзор 15 характеристик и особенностей нового флагмана Samsung

13 марта, 2017
Galaxy S8: обзор 15 характеристик и особенностей нового флагмана Samsung

Дата выхода Galaxy S8 уже не за горами, но благодаря масштабной утечке мы узнали о 15 характеристиках, функциях и особенностях флагманского смартфона южнокорейского производителя. Хотя компания держит в секрете информацию о Galaxy S8, благодаря инсайдерской информации мы знаем не только основные характеристики S8, но и его цену (от 800 евро), а также почти все о S8+, «большом брате» флагмана. В обзоре Galaxy S8 ниже собраны 15 основных особенностей и функций смартфона.

Характеристиками Galaxy S8 поделился именитый аналитик Минг Чи-Куо, известный своими связями в мире смартфонов и точной инсайдерской информацией. Удивительно, впрочем, читать это имя рядом с Samsung, ведь господин Чи-Куо всегда специализировался на продукции Apple. Тем не менее, аналитик порадовал всех любителей гаджетов подробной и, будем надеяться, точной информацией о S8.

Обзор Galaxy S8: 15 основных особенностей и функций

  1. Экран S8 будет гигантским – 5,8 дюймов, что на 0,7 дюйма больше, чем 5,1-дюймовый экран у Galaxy S7, предыдущего поколения флагманов Samsung.

  2. S8 Plus получит 6,2-дюймовый экран – увеличение на те же 7 десятых дюйма по сравнению с S7 Edge, прошлогодней продвинутой версией флагмана.

  3. Разрешение 2960x2400 пикселей (WQHD+) из-за перехода в обеих моделях S8 на экраны с другим соотношением сторон.

  4. Впервые у S8 и S8+ будут изогнутые OLED-дисплеи, заходящие на боковые грани смартфонов.

  5. Физическая кнопка «домой» действительно отсутствует.

  6. Новый датчик для сканирования радужной оболочки глаза будет лишь частью обширного набора датчиков, которые получит каждый новый Galaxy S8: приближения, освещенности, радужки, передатчик IR-LED и т.д.

  7. На задней панели каждого смартфона расположены 4 модуля: вспышка камеры (слева вверху), сканер частоты сердечных сокращений, он же пульсометр (внизу слева), основная камера (по центру) и сканер отпечатков пальцев (физической кнопки домой, куда сканнер был встроен в S7, у S8 не будет).

  8. Семь цветов S8: золотой, серебряный, блестящий черный, матовый черный, синий, охра и розовый. Неясно только, во всех ли странах S8 будут доступны во всех 7 цветах.

  9. 8-мегапиксельная фронтальная камера, однако основная останется 12-мегапиксельной, как и в предыдущем поколении флагмана.

  10. Двойной камеры в S8 не будет – Samsung считается такой дизайн слишком дорогим при текущем слабом развитии процессоров обработки изображения для подобного рода камер.

  11. USB 3.1 Type-C придет на смену microUSB в Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus.

  12. Новый режим «Компьютер», который включается, когда смартфон расположен на специальной док-станции (продается отдельно), либо подключен к телевизору или монитору. В режиме «Компьютер» смартфон переходит на «декстопное» пользовательское окружение.

  13. В США, Японии и Китае S8 будет продаваться с процессором Qualcomm Snapdragon 835. В остальных странах Азии и Европе S8 будет предлагаться с фирменным чипом Samsung Exynos 8895.

  14. Galaxy S8 и S8 Plus для Кореи и Китая получат 6 ГБ оперативной памяти, в остальных странах смартфоны будут оснащены 4 ГБ RAM. Увы.

  15. Купить новый флагман Samsung можно будет 21 апреля, так что сообщение о задержке до 28 апреля оказалось ложным.

Соотношение поставок, по данным Куо, будет 6 к 4 в пользу Galaxy S8. Т.е. на каждые шесть обычных флагманских моделей в магазины завезут по четыре увеличенных флагмана с экраном в 6,2 дюйма. В течение 2017 года, как полагает аналитик, будет продано 40-45 млн S8. Это меньше, чем 52 млн S7, выпущенных в 2016 году, однако объем поставок у Samsung был выше из-за неудачи Note 7 – часть покупателей отказалась от флагмана со стилусом в пользу S7.

Цену S8 и S8+, пусть и ориентировочную, Куо не называет. Впрочем, ожидается, что флагманский смартфон будет стоить минимум 800 евро (порядка 50 тысяч рублей). Минимум информации пока известно о камере в S8, кроме того, что количество мегапикселей не изменится.

После скорее эволюционного обновления флагманской линейке в 2016 году, от Galaxy S8 и S8+ стоит ожидать революционных изменений, ведь выход юбилейного iPhone 8 с кардинально переработанным дизайном не за горами.

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Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30775.html



Издатель: Procontent.ru , источник: Forbes  
Упоминание компаний: Samsung,
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