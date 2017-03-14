Tor для Андроид: как защитить данные без отдельного VPN приложения

Защитить личные данные в интернете и обеспечить собственную анонимность – задача непростая и сравнима с трудом небезызвестного Сизифа, однако браузер Tor (либо лучшие бесплатные VPN приложения) поможет выиграть неравный бой с рекламными сетями и ушлыми хакерами даже на Андроид. На обычном компьютере все проще – достаточно установить «анонимный» браузер Tor в виде отдельной программы или плагина. На Андроид Tor установить не так просто. Сложность заключается в том, чтобы обеспечить прохождение абсолютно всех данных, которые посылает в Сеть смартфон, через специальную сеть Tor. Ниже – подробная инструкция по установке Tor на Android.

Браузер Tor работает со специфической распределенной сетью из relay-нодов, обслуживаемых пользователями-добровольцами, которая служит посредником между вами и серверами «потенциальных противников». Tor защищает ваши данные от любопытных глаз и обеспечивает анонимность в интернет. Конечно, 100% гарантии защиты и анонимности вам не даст никто, но Tor – вполне эффективный инструмент, если вы хотите защитить свои данные от излишнего любопытства многочисленных третьих лиц, включая вездесущие рекламные сети, спамеров, хакеров и прочей нечисти, обитающие в глубоких омутах «всемирной паутины».

Преимущества Tor на Android:

Практически полная анонимность. Получить список пользователей Tor попросту невозможно, а вероятность идентификации стандартными средствами стремится к нулю.

Защита от хакеров, эксплойтов и других кибер-атак. Фактически, Tor является модифицированной версией Firefox, однако по сравнению с обычным браузером сеть Tor дополнительно защищает передаваемую информацию и минимизирует риски быть взломанным.

Репутация. Tor так и не удалось взломать, хотя «ходят слухи», что ФБР удалось найти уязвимость в сети. Тем не менее, шанс того, что вами заинтересуется ФБР, стремится к нулю. От прочей нечистой силы в вебе Tor защитит на 99,99%.

Как установить Tor на Android

Для установки Tor на смартфон или планшет с Android необходимо предварительно установить еще 3 специальных приложения. Однако, без получения рута этого сделать не получится. Кроме того, приложения нельзя найти в Google Play, поэтому придется установить их по ссылкам. Следовательно, необходимо в настройках (раздел «Безопасность») поставить галку «Неизвестные источники» - разрешить установку приложений из доверенных и неизвестных источников.

Условия для установки Tor на Android:

Получить «рут» на устройстве.

Включить в настройках установку из «неизвестных источников».

Установить три приложения: OrWall, Orbot и Orweb.

Шаг 1. Устанавливаем OrWall.

Разработанное борцом за сохранность личных данных Седриком Дженеретом из Швейцарии, приложение OrWall представляет собой файервол (брандмауэр), который заставит все приложения на вашем смартфоне (или только те, что вы выбрали) использовать для передачи данных сеть Tor. Если приложение не сможет использовать сеть Tor на Android для доступа в интернет, то оно попросту будет заблокировано.

После установки APK-файла OrWall нужно будет пройти с помощью помощника процедуру настройки приложения, а затем перезагрузить планшет или смартфон на Андроид, чтобы активировать фоновый процесс файервола. После перезагрузки открываем раздел «Приложения» (Apps) в OrWall, чтобы выбрать программы, которые будут выходить в интернет через сеть Tor для Android.

Шаг 2. Устанавливаем Orbot

Приложение Orbot, разработанное отличными парнями из Guardian Project, работает в качестве соединяющего звена между смартфоном и сетью Tor. Orbot облегчает передачу данных из приложений через сеть Tor, однако оно умеет это делать только в том случае, если ваше приложение поддерживает передачу данных через прокси-сервер. В нашем случае таким прокси служит установленный на первом шаге OrWall, поскольку именно он будет играть роль посредника для приложений, которые этого функционала лишены.

После первого запуска Orbot на Андроид, необходимо пройти процедуру настройки (делается один раз), после чего достаточно просто сделать длинный тап на кнопке «Включить» в центре экрана приложения, чтобы активировать Orbot. Если вам потребуется сменить идентификацию через Tor на другой IP-адрес, то следует сделать свайп по главному экрану Orbot. Полезная возможность, если вы не хотите «висеть» на одном и том же IP слишком долго.

Шаг 3. Устанавливаем Orweb.

Бразуер-компаньон для OrBot, созданный все теми же замечательными ребятами из Guardian Project. В то время как OrBot обеспечивает соединение вашего смартфона или планшета с сетью Tor, приложение OrWeb позволяет собственно выходить в веб, работая обычным браузером.

Поскольку данные будут путешествовать по лабиринту международных серверов Tor, скорость мобильного интернета упадет, однако эта та цена, которую придется заплатить за защиту личных данных и анонимность в Сети. В качестве бонуса – Orweb поможет обойти ограничения со стороны корпоративного файервола, позволяя с помощью офисного Wi-Fi со смартфона заходит на сайты, «забаненные» на работе.

Для работы приложения OrWeb не требуются какие-то настройки – просто запускаем приложение и получаем сообщение об успешном присоединении к сети Tor на Android.

Guardian Project работает над улучшенной версей Orweb под названием Orfox, в которой будут добавлены различные полезные функции, такие как вкладки для открытия одновременно нескольких страничек и корректные запросы мобильных версий сайтов.

После установки приложений не забудьте снять галку «Неизвестные источники» в разделе «Безопасность», чтобы предотвратить случайную установку блокировщиков, троянов прочих вирусов во время веб-серфинга.

Tor на Android и анонимность

Установив три приложения и подключившись с их помощью к сети Tor на Андроид, вы сможете обезопасить свои данные от перехвата. Однако, 100% безопасности в Сети не существует. ФБР, судя по недавним сообщениям СМИ, обнаружила в Tor уязвимость и установила личность одного из ее пользователей. Однако, бюро решило не доводить дело до суда, чтобы брешь в безопасности Tor не стала известна хакерам и другим «третьим лицам» с недобрыми намерениями.

Хотя Tor и обеспечивает надежный уровень защиты и анонимности в Сети, нельзя забывать и о банальных мерах предосторожности, дабы случайно не демаскировать себя в сети.

5 советов для сохранения анонимности и защиты личных данных в Интернете:

Не следует заходить в аккаунты социальных сетей, поскольку таким образом вы сразу же деанонимизируете себя. Отключите в настройках Андроид геолокцию (определение местоположения). Не пользуйтесь торрентами и P2P-сервисами, в своей работе они используют ваш реальный IP-адрес, либо адрес локальной подсети. Не выходите в Интернет через обычный браузер на Андроид вместо OrWeb. В случае, если это необходимо – отключите все возможные плагины, включая flash и java-script. Наконец, не оставляйте в Интернет информации, по которой вас можно идентифицировать – личные данные, фотографии, информацию о месте проживания.

IP (сетевой адрес)

Характеристики TCP/IP-стэков

Анонимность и защита данных при использовании Tor на Андроид достигается путем сокрытия определенных элементов, с помощью которых можно идентифицировать пользователя или сетевой узел. Речь идет о:

Существует также масса других данных, которые позволяют идентифицировать пользователя в Интернет. Часть из них будет скрыта от третьи лиц, если использовать Tor:

Особенности браузера (все запросы Tor похожи друг на друга).

История посещенных веб-страниц в браузере (хранится практически во всех обычных браузерах).

IP-трафик, не связанный с вебом-серфингом (Tor максимально его ограничивает и направляет DNS-запросы через собственную сеть).

Использование Tor на Android не является панацеей и 100% защитой от интереса со стороны третьих лиц – будь то хакеры, ворующие пароли от мобильного банкинга, спецслужбы, рекламные сети, блокировщики Андроид и другие скрытые угрозы, которые таит в себе беззаботный веб-серфинг по сети без защита. Однако, пользуясь Tor на Андроид или хотя бы бесплатным VPN приложением, можно минимизировать риски, либо и вовсе свести их к нулю.

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