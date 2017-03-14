3 года GearBest: скидки до 70%, купоны и подарки

Интернет-магазин GearBest не прекращает праздновать трехлетний юбилей, радуя покупателей сногсшибательными скидками на смартфоны, планшеты, экшен-камеры и другие гаджеты. Скидки доходят до 70%! Также можно поучаствовать в розыгрыше призов, получить бесплатный телефон, и даже обзавестись классным квадрокоптером всего за 800 рублей. Масса отличных девайсов по улетным ценам на GearBest, успейте купить пока акции не закончились!

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Или взять недорогой смартфон LEAGOO M8 (на фото ниже) с гигантским 5,7-дюймовым экраном – настоящий подарок всего за 4 700 рублей. С большим экраном на LEAGOO M8 удобно смотреть YouTube, сериалы, общаться ВКонтакте, показывать фотки и так далее. Хорошего экрана должно быть много! А еще у этого смартфона 4-ядерный процессор, 2 ГБ оперативной памяти, сканер отпечатков пальцев и 13-мегапиксельная камера!

В рамках грандиозного празднования 3-летнего юбилея также действует акция сделай заказ на 60 долларов (можно больше) и получи возможность купить классный аксессуар всего за 3,33 доллара (примерно 200 рублей)!

К примеру, к новенькому смартфону Xiaomi можно прикупить всего за 200 рублей отличную беспроводную Bluetooth-клавиатуру (на фото), либо порадовать себя микронаушником с поддержкой Bluetooth 4.0 за все те же 200 рублей. А еще тут можно выбрать защитный чехол к только что купленному 10-дюймовому планшету.

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