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Chrome для iOS получил оффлайн-функцию «прочитать позже»

15 марта, 2017

Мобильная версия популярного браузера Google Chrome для iPhone и iPad с очередным обновлением получила функцию «Прочитать позже», работающую как список для чтения в Safari от Apple. В меню «Поделиться» браузера Chrom на iOS появилась новая кнопка с соответствующим названием. Нажав на нее, можно сохранить веб-страницу локально на устройстве, чтобы прочитать позднее, даже если доступ к мобильному интернету отсутствует.

Страницы, сохраненные в списке для чтения, доступны в Chrome так же, как закладки или история. Впрочем, в отличие от «списка для чтения» в Safari, веб-страницы для оффлайн-чтения в Crhome для iOS доступны только на том устройстве, где их сохранили. Chrome для Mac и вовсе не поддерживает новую функцию.

Однако, в отличие от списка для чтения в Safari или Pocket, мобильный браузер Chrome сохраняет страницу полностью, а нее урезанную текстовую версию. Это, скорее, преимущество.

Chrome для iOS получил оффлайн-функцию прочитать позже

Возможность сохранять веб-страницы для оффлайн-чтения появилась в Chrome для Android в декабре, хотя там функция работает немного по-другому. Android-версия предлагает пользователям загрузить страницу, нажав на иконку со стрелкой в меню. Веб-страницы в Chrome на Android сохраняются как обычные файлы, а в версии для iOS они четко маркированы как «прочитать позднее».

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Chrome для iOS получил оффлайн-функцию «прочитать позже» Chrome для iOS получил оффлайн-функцию «прочитать позже»
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Издатель: Procontent.ru , источник: The Verge  
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