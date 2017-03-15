Nokia 6: тест на прочность (ВИДЕО)

Новенький смартфон от знаменитого финского бренда может стать самым прочным смартфоном 2017 года. При этом, Nokia 6 не упакована в обрезиненный корпус и вполне стильно выглядит. Телефон пока продается на азиатском рынке, что не помешало проверить его на прочность. Судя по видео, Nokia 6 оказался неубиваемым смартфоном – его царапали, жгли и, конечно же, гнули.

Напомним, что Nokia 6 получила 5,5-дюймовый FullHD-экран с защитным стеклом Gorilla Glass, 16-мегапиксельную основную камеру, шустрый процессор Snapdragon 430 среднего уровня, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной (есть слот для карт microSD). Для сэлфи в Nokia 6 отведена приличная 8-мегапиксельная камера, аппарат работает на базе Android 7.0 Nougat и оснащен сканером отпечатков пальцев. Емкость несъемного аккумулятора – 3000 мАч.

Nokia 6 пока продается только в Китае, по цене около 14 тысяч рублей. Судя по тесту на прочность, что смартфон может стать преемником оригинальной «неубиваемой» Nokia 3110, а не недавно вышедшая обновленная версия этого классического мобильника.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30779.html