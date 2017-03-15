Как запустить приложение VPN для Android на компьютере

На Android есть большой выбор бесплатных VPN приложений, доступных для скачивания в Google Play Маркет. Большинство отлично работают, да и использовать их удобно. Конкуренция на рынке VPN сервисов для Android серьезная, поэтому разработчики приложений постоянно улучшают свои продукты, что идет только на пользу нам, обычным пользователям. В приложения VPN есть фильтры, возможность быстрой смены региона и даже функция ускорения интернета (как известно, использование любого VPN снижает скорость соединения).
Приложение VPN на Android достаточно хороши и для того, чтобы использовать их на обычном компьютере/ноутбуке на базе Windows. Конечно, для «десктопов» существует масса «родных» программ, предлагающих VPN – но у них есть те или иные ограничения, либо неудобства – попутная установка сторонних рекламных приложения (ох уж этот вездесущий Яндекс), небольшие пакеты трафика, раздражающая реклама платной версии и так далее. На PC, если отделить зерна от плевел, останется 3-4 программы для комфортной работы с VPN. Поэтому вполне логично использовать VPN приложение для Android на нетбуке или домашнем компьютере.
Ниже приводим пошаговую инструкцию, позволяющую запустить приложение VPN сервиса для Android на PC с установленной Windows. Однако, прежде чем преступить к выполнению шагов в инструкции, необходимо понимать суть процесса.
Фактически, для установки приложения VPN для смартфонов нам необходимо запустить на компьютере эмулятор операционной системы Android. Можно воспользоваться такими решениями, как BlueStacks и Remix OS Player – они просты в использовании, удобны и бесплатны.
Приложение VPN для Android через эмулятор запустится на компьютере, но соединения с виртуальной частной сетью не произойдет. Придется использовать браузер эмулятора. Теперь приступим к процессу запуска VPN для Android на компьютере.
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© Дмитрий Серпухов «Мобильный Контент»