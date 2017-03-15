Как запустить приложение VPN для Android на компьютере

На Android есть большой выбор бесплатных VPN приложений, доступных для скачивания в Google Play Маркет. Большинство отлично работают, да и использовать их удобно. Конкуренция на рынке VPN сервисов для Android серьезная, поэтому разработчики приложений постоянно улучшают свои продукты, что идет только на пользу нам, обычным пользователям. В приложения VPN есть фильтры, возможность быстрой смены региона и даже функция ускорения интернета (как известно, использование любого VPN снижает скорость соединения).

Приложение VPN на Android достаточно хороши и для того, чтобы использовать их на обычном компьютере/ноутбуке на базе Windows. Конечно, для «десктопов» существует масса «родных» программ, предлагающих VPN – но у них есть те или иные ограничения, либо неудобства – попутная установка сторонних рекламных приложения (ох уж этот вездесущий Яндекс), небольшие пакеты трафика, раздражающая реклама платной версии и так далее. На PC, если отделить зерна от плевел, останется 3-4 программы для комфортной работы с VPN. Поэтому вполне логично использовать VPN приложение для Android на нетбуке или домашнем компьютере.

Запускаем VPN приложение для Android на компьютере

Ниже приводим пошаговую инструкцию, позволяющую запустить приложение VPN сервиса для Android на PC с установленной Windows. Однако, прежде чем преступить к выполнению шагов в инструкции, необходимо понимать суть процесса.

Фактически, для установки приложения VPN для смартфонов нам необходимо запустить на компьютере эмулятор операционной системы Android. Можно воспользоваться такими решениями, как BlueStacks и Remix OS Player – они просты в использовании, удобны и бесплатны.

Приложение VPN для Android через эмулятор запустится на компьютере, но соединения с виртуальной частной сетью не произойдет. Придется использовать браузер эмулятора. Теперь приступим к процессу запуска VPN для Android на компьютере.

Как включить VPN с помощью приложения для Android на компьютере

Скачать и установить на компьютер BlueStacks или Remix OS (ищем Bluestacks Offline Installer | Rooted Bluestacks |Bluestacks App Player | Remix OS Player for PC). Открыть установленный BlueStacks или Remix OS Player, где запустить приложение Gooogle Play Маркет. Ищем VPN приложения через поиск Google Play в эмуляторе – Opera VPN, TunnelBear VPN или Rocket VPN. Устанавливаем приложение и открываем меню всех приложений в эмуляторе. Кликаем на иконку установленного приложения VPN на Android, чтобы его открыть и следуем инструкциям для запуска. Теперь открываем встроенный браузер эмулятора на Android для того, чтобы использовать VPN на компьютере. Готово.

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