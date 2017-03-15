VPN на Android: обзор способов подключения на смартфоне

Если вам нужно скачать приложение, недоступное в вашей стране, присоединиться к корпоративной сети в дороге или защитить данные при подключении к открытой сети Wi-Fi в кафе, то вам точно нужен бесплатный VPN на Android. Ниже мы предлагаем обзор основных способов подключения к VPN на смартфоне (или планшете) на базе Android. В конце обзора – список ссылок на лучшие бесплатные приложения VPN и другие статьи по теме защиты данных на смартфоне.

Стоит отметить, что фирменные смартфоны Nexus имеют встроенный VPN для защиты данных в общественных Wi-Fi сетях – за подробностями в обзор приложения Wi-Fi Assistant. Для всех остальных случаев существует несколько способов подключения к VPN на Android.

1. Используем специальное VPN приложение для Android (самый простой способ).

Достаточно скачать качественное и бесплатное приложение VPN из Google Play, запустить его и следовать несложным инструкциям на экране смартфоне. Для продвинутых пользователей рекомендуем StrongVPN, а для остальных – Opera VPN, TunnelBear VPN или Rocket VPN. Отметим, что торренты и другие P2P сервисы с этими бесплатными приложениями использовать запрещено. У TunnelBear VPN и Rocket VPN ограничен бесплатный VPN-трафика – 500 и 250 МБ, соответственно. У Opera VPN – трафик безлимитный.

2. Сети OpenVPN

В Android отсутствует встроенная поддержка серверов OpenVPN. Если вы хотите подключиться к сети OpenVPN, то придется установить стороннее приложение - OpenVPN Connect, официальная версия на Андроид от OpenVPN. Совместима с Android 4.0 и выше, получения рут-доступа не требует. Для подключения к сети OpenVPN на старых версиях операционной системы, необходимо сделать рут (получить права суперадминистратора).

Встроенная поддержка VPN в Android.

В Android имеется интегрированная поддержка PPTP и L2TP виртуальных частных сетей. К ним можно подключиться штатными методами, не устанавливая стороннее приложение VPN. Чтобы подключиться к совместимой VPN, следует открыть настройки Android, где найти раздел «Сетевые подключения», затем перейти в подраздел «Другие сети» (точные пункты меню зависят от модели смартфона). Далее делаем следующее:

Нажимаем строчку «VPN» (настройки и управление VPN). Жмем на плюс (+) в верхней части экрана и вводим данные для подключения к VPN сети – название в поле «Имя», чтобы не перепутать с другим подключением, тип VPN-сервера, к которому происходит подключение, а также адрес VPN-сервера (может быть в виде «обычного» vpn.example.ru либо числовой IP-адрес в виде X.X.X.X). Жмем на кнопку «Сохранить», чтобы оставить в памяти настройки для подключения к VPN-сети. В Android можно сделать несколько VPN подключений к различным сетям, и затем быстро между ними переключаться из настроек. Устанавливаем соединение с VPN-сетью. На этом последнем этапе потребуется ввести имя пользователя и пароль – их также можно сохранить, чтобы не вводить каждый раз при соединении с VPN.

После подключения в на панели уведомлений в Андроид появится надпись «VPN активен». Чтобы отключиться от VPN, необходимо нажать на уведомления, а затем выбрать «Отключиться».

Режим VPN постоянно включен

Начиная с Android 4.2, Google добавил опцию включения постоянно активного VPN соединения. Если включить эту опцию, то Android всегда будет отсылать и получать данные исключительно через VPN. Удобная опция, если вы, к примеру, активно пользуетесь общественной сетью Wi-Fi и хотите защитить свои данные.

Чтобы включить этот режим, необходимо нажать на иконку с шестеренкой рядом с названием VPN-соединения, а затем переключить слайдер «VPN постоянно включен».

Обзор основных способов подключения к VPN на Android на этом можно считать завершенным. Читайте статьи о защите личных данных и обеспечении безопасности своего смартфона от атак и хакеров ниже, в ссылках по теме.

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