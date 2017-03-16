Doogee T5 Lite: обзор мощного, стильного и недорого смартфона

Симпатичный аппарат с нетривиальным дизайном от известного всем ценителям практичных смартфонов бренда Doogee. Модель отличается быстросъемными задними панелями – в спортивном и деловом стиле. Doogee T5 Lite, однако, не ограничивается одним лишь необычным внешним видом. В активе у смартфона большой 5-дюймовый HD-экран, мегаемкий аккумулятор на 4500 мАч, мощный 4-ядерный процессор, поддержка сверхскоростных 4G-сетей и невысокая цена – всего 6 700 рублей в рамках акции на GearBest.com. Обзор Doogee T5 Lite ниже расскажет и о других достоинствах модели.

Прошли те времена, когда качественные смартфоны могли делать только известные корейские, тайваньские и американские производителя. Даже такой мощный бренд как Samsung далеко не всегда является гарантией качества, вспомним хотя бы провал Note 7 с его взрывающимся аккумулятором. Расторопные китайские производители, такие как Doogee, Vernee, Homtom, Elephone, не говоря уже о Xiaomi и Huawei, захватили рынок недорогих, но качественных смартфонов. Формула успеха простая и привлекательная для покупателя – качественные комплектующие, большой экран, отличные характеристики и невысокая цена. Добавим сюда бесплатную доставку, если вы покупаете Doogee T5 Lite в интернет-магазине GearBest.com.

Экран и дизайн Doogee T5 Lite

Смартфон выделяется на общем фоне необычным дизайном с парой сменных панелей. Смотрится Doogee T5 Lite стильно, свежо и весьма оригинально. Сменить панель можно в течение нескольких секунд. В комплекте пара – «под спорт» и «для бизнеса».

Экран Doogee T5 Lite порадует своего будущего владельца приличной 5-дюймовой диагональю, качественной IPS-матрицей и HD-разрешением 1280x720 пикселей. Универсальный размер – не слишком большой, чтобы помещался в карман, но и не слишком маленький – чтобы удобно было смотреть фотки, наслаждаться видео в HD, листать ленту ВКонтакте и так далее.

Обзор характеристик

Doogee T5 Lite работает на базе достойного процессора MediaTek MTK6735, все четыре ядра которого способны разгонятся до 1 ГГц. Конечно, «камушек» не флагманский, но его возможностей вполне хватает для решения всех «смартфонных» задач – игры, веб-серфинг, общение в мессенджерах, социальные сети, видеочаты и так далее. Тем более, что производитель снабдил Doogee T5 Lite целыми 2 ГБ оперативной памяти. Добавим сюда шустрый Android 6.0 Marshmallow, оптимизированный Google, и получим добротный смартфон для решения широкого круга задач.

В стильном Doogee T5 Lite имеется 16 ГБ встроенной памяти, которую можно традиционно расширить за счет карты памяти стандарта microSD (поддерживаются карточки до 32 ГБ). Учтите, что часть 16 ГБ уже занятая операционной системой и предустановленными приложениями (около 4-5 ГБ), поэтому рекомендуем сразу же заказать вместе со смартфоном карту памяти.

Недорогой Doogee T5 Lite поддерживает 4G-сети, так что у вас всегда будет быстрый выход в мобильный интернет для просмотра «на ходу» HD-видео, загрузки «тяжелых» игрушек, быстрой работы браузера и прочих интернет-задач.

В преимущества Doogee T5 Lite также можно записать полный набор датчиков и интерфейсов, включая Bluetooth 4.0, GPS, Wi-Fi 802.11b/g/n, OTG, гироскоп, датчик гравитации, приближения и освещенности. Посетовать можно разве что на отсутствие сканера отпечатков пальцев, однако цена с лихвой искупает этот недостаток.

Смартфон поддерживает работу с 2 SIM-картами – одна «обычная», а другая стандарта microSIM.

Емкость аккумулятора – внушительные 4500 мАч, что делает Doogee T5 Lite одним из самых «долгоиграющих» смартфонов в этом ценовом диапазоне. На одном заряде аппарат обеспечивает 20 часов разговоров, 46 часов прослушивания музыки или 20 суток в режиме ожидания. В среднем заряжать симпатичный телефон от Doogee придется раз в двое суток.

Камеры

Doogee T5 Lite не ударил в грязь лицом и на этом фронте, предлагая своим будущим владельцам делать яркие фотографии и снимать HD-видео с помощью продвинутой 8-мегапиксельной камеры от Sony, которая используется в дорогих смартфонах классом выше.

Для съемки сэлфи и видеочатов также отведена приличная камера с матрицей в 5 мегапикселей.

Вердикт

Doogee T5 Lite – стильный, мощный для своего класса смартфон с 2 «симками», приличной 8-мегапиксельной камерой Sony и емким аккумулятором аж на 4500 мАч, что гарантирует его долгую работу вдали от источников энергии. Сменные панели за секунды превращают Doogee T5 Lite из бизнес-аксессура в спортивный телефон. Торопитесь, пока в рамках акции купить смартфон можно всего за 6700 рублей. Количество товаров ограничено! GearBest предлагает также массу других смартфонов на любой вкус и кошелек. Доставка в Россию - бесплатно.

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