Обзор браузера Tenta с VPN на Android: приложение для защищенного веб-серфинга

Обнародование Wikileaks масштабного арсенала ЦРУ для взлома различных сервисов стало громкой темой. Специалисты уверяют, что спецслужбе удалось взломать такие приложения как защищенные мессенджеры Signal и WhatsApp. Впрочем, значительная часть экспертов по безопасности уверены, что утечка лишь продемонстрировала, насколько надежно защищена переписка в этих приложениях с помощью сквозного шифрования. В обзоре защищенного браузера Tenta на Android со встроенным VPN расскажем об еще одном способе защиты личной информации на смартфоне.

Вне зависимости от вашего отношения к одиозному Vault 7, набору хакерских инструментов ЦРУ, стоит озаботиться защитой собственных данных на смартфоне – ведь ими интересуется не столько разведка США, сколько хакеры, рекламные сети и масса других сторонних организаций, готовых платить за информацию о пользователях, либо воспользоваться ей в своих корыстных целях. Использование Signal, WhatsApp или Telegram – правильное решение для сохранения конфиденциальности личной переписки (хотя в двух последних эксперты находят уязвимости).

Новый защищенный браузер Tenta для Android сделает веб-серфинг на смартфоне безопасным благодаря специальному функционалу. Его основное предназначение – это сохранить ваши данные от любопытства любых «третьих лиц», будь то ушлые хакеры, пронырливые рекламные сети или спецслужбы.

В вашем Android-браузере на смартфоне (или планшете) наверняка есть специальный «приватный режим». Однако, он не гарантирует защиты ваших данных, а лишь стирает историю, кэш, «куки» и прочую информацию локально. В интернете вы как на ладони. Чтобы действительно защитить личные данные, следует воспользоваться надежным VPN на Android и/или защищенным браузером. В качестве последнего и выступает Tenta.

Создатель браузера Tenta, Джесси Адамс, поясняет, что хочет «сделать Android лучше с точки зрения защиты конфиденциальных данных». Большинство аналогичных Tenta браузеров слишком фокусируются на защите, забывая об удобстве, полагает Адамс. Приложение Tenta не только обеспечивает защиту, но и остается удобным в использовании.

В отличие от режима инкогнито в мобильной версии Chrome на Android, к примеру, создатели Tenta предлагают вам полноценное VPN-соединение для передачи данных. Встроенный VPN есть в Opera, однако это не «честная 100%» виртуальная частная сеть, а прокси, который полагается на использование SSL. Браузер Tenta создатель настоящее соединение OpenVPN на вашем Android-смартфоне после установки. Запускаем браузер, заходим на веб-сайт, и Tenta автоматически подключается к VPN прежде чем будет передан хотя бы бит информации.

Почему важно использование именно реального VPN? Дело в том, что только виртуальная частная сеть сможет защитить вас от атак хакеров с самой разной квалификацией, включая «црушный» Vault 7. Когда вы подключаетесь к бесплатному открытому Wi-Fi где-нибудь в кафе, отеле или аэропорте, ваши данные ничем не защищены и могут быть легко перехвачены. Встроенный в Tenta VPN шифрует всю вашу деятельность в браузере, поэтому похитить информацию значительно сложней.

Tenta также требует при запуске приложения ввода PIN-кода. Пароль придется вводить даже в том случае, если вы возвращаетесь к ранее открытой вкладке. При использовании защищенного браузера вы можете заметить небольшое падение скорости, однако эта та цена, которую придется заплатить за защиту данных. Отметим, что при использовании любого VPN на Android скорость соединения падает. Зато все ваши действия в браузере, история посещения веб-сайтов, сохраненные страницы и закладки будут надежно закрыты от посторонних глаз и полностью зашифрованы. Если на вашем смартфоне есть сканер отпечатков пальцев, то вы можете использовать его для ускоренного входа в Tenta, не вводя каждый раз PIN-код.

Еще одна полезная функция Tenta – использование специальных «зон». Создать их можно неограниченное количество. В зоны можно добавлять сайты, использовать различные поисковые движки, опции уведомления и так далее – фактически, такая «зона» работает как браузер в браузере. К примеру, для рабочих сайтов можно создать одну зону, для отдыха – другую и т.д. Также для каждой зоны можно выбрать VPN-провайдера – в списке есть сервера в США, Нидерландах и Сингапуре.

Для смены региона или страны может быть множество причин. К примеру, вы путешествуете, и в стране, где вы находитесь в данный момент, привычный для вас сервис или сайт заблокированы. Выбрав нужную страницу из списка, и назначив ее для «зоны» путешествия, вы сможете получить доступ к контенту, недоступному в той или иной стране пребывания. Впрочем, иногда сервисы умеют определять использование VPN и блокируют таких пользователей. Увы, панацеи не существует.

Веб-серфинг в Tenta мало чем отличается от Chrome, Firefox, Opera или любого другого мобильного браузера на Андроид. Сайты загружаются примерно с такой же скоростью, как и без VPN, хотя иногда скорость может заметно падать – процентов на 15-20. Веб-страницы можно добавлять в закладки, либо помещать их на домашний экран для еще более удобного доступа. Стереть всю активность в Tenta можно буквально в несколько касаний, если такая необходимость возникнет.

Браузер Tenta со встроенным VPN (реальным, отметим, а не его подобием) можно скачать на Android бесплатно. Приложение работает вполне сносно и способно заменить привычным вам браузер на смартфоне. Разработчик работает над рядом дополнений, некоторые из них будут платными. К примеру, докупить вы сможете встроенные видеоплеер или зашифрованное хранилище.

Скачать бесплатно защищенный браузер Tenta cо встроенным VPN на Android:

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