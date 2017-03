Обзор 12 приложений-приколов для Android и iPhone

Рынок мобильных приложений за последние 10 лет вырос до невероятных размеров. В App Store и Google Play доступны миллионы приложений для решения самых разных задач – от развлекательных до специализированных, от простейших игр до сложных инженерных инструментов. Приложение найдется практически для любой задачи и вида деятельности. Обзор 12 самых дурацких приложений-приколов как минимум вызовет у вас улыбку, либо даже желание скачать парочку на свой смартфон, будь то аппарат на Android или iPhone.

Будем откровенны, большую часть времени на смартфоне мы отнюдь не работаем и не обогащаемся новыми, полезными знаниями. В основном листаем смешные посты и картинки в соцсети, обмениваемся прикольными фотками, читаем анекдоты и выкладываем в Instagram сэлфи, пропущенные через очередной стильный фильтр. Другими словами – убиваем время.

На заре развития экосистемы приложений, в 2008 году, все удивлялись «пукающим» приложениям, но с тех пор разработчики развили чувство юмора, наводнив Google Play и App Store более забавными, прикольными и смешными приложениями. Предлагаем обзор 12 самых прикольных и дурацких приложений для iOS и Android. Большая их часть – бесплатные, некоторые стоят символическую сумму в 99 центов.

Приложения-приколы на Android и iOS помогут отвлечься от рутины, поднимут настроение и рассмешат друзей. Представляем подборку самых глупых творений разработчиков по состоянию на весну 2017 года.

Топ-12 прикольных приложений 2017

1. Is it dark outside?

Темно ли на улице – на этот актуальный для миллионов людей вопрос отвечает это забавное приложение. Особенно важно это для любителей возвращения к основам, которые решили переехать в пещеры, чтобы быть ближе к природе. Можно, конечно, просто посмотреть на часы, если вы находитесь в помещении без окон, однако это слишком сложный путь для современного пользователя смартфона. Намного актуальней запустить приложение Is it dark outside? для iPhone, которое ответить на вопрос темно ли на улице с помощью наглядной индикации и интуитивно понятного интерфейса – «Да» или «Нет».

2. The Little Application That Does Nothing

Маленькое приложение, которое ничего не делает – именно так переводится название этой программы для iOS. Прикольное приложение, которое полностью оправдывает свое имя – здесь в буквальном смысле ничего нет, ни анимации, ни звуковых эффектов, ни текста, ни призов – ничего. Тонкий намек на бренность человеческого существования. К приложению разработчик уже выпустил обновление, которое блестяще справляется со своей задачей – не добавлять ровным счетом ничего к старой версии. В описании разработчик авторитетно заявляет следующее: «Британские ученые доказали, что без этого приложения Вселенная перестал бы существовать! Рональд Рейган пообещал, что приложение положит конец Холодной войне! Чак Норрис мочит злодеев в кино, а разработчику этого приложения попросту больше нечего сказать».

3. Hold On!

Квинтэссенция тысяч мобильных игр, регулярно публикующихся в App Store и Google Play. Прикольное приложение, которое не такое уж и дурацкое, как может показаться на первый взгляд. Задача «игрока» - нажать на одну-единственную кнопку и жать столько, сколько сможете выдержать. Как только вы отпустите кнопку, время будет записано и засчитано как ваш счет. Полученные очки можно опубликовать в общем мировом рейтинге и соревноваться с другими профессиональными жателями виртуальных кнопок. Свежий и оригинальный геймплей, который с небольшими изменениями встречается в каждой второй, если не первой мобильной игре. Пока жмете на кнопку, можно подумать о смысле жизни, карьере и своих достижениях.

4. iBeer

Прикольное, полезное и практичное приложение. Можно не тратить деньги на пиво, не наносить вред своему здоровью потреблением алкоголя, а притворится, что вы пьете пиво. В бар тоже можно не ходить – пить виртуальное пиво с приложением-приколом можно где угодно. Правда, никакого вкуса, чувства опьянения и ложной радости. Классика из обоймы забавных приложений на iPhone. Просто превратите свой смартфон в виртуальную кружку виртуального пива и наслаждайтесь виртуальным вкусом.

5. Yo

В эпоху мессенджеров со сквозым шифрованием, бесплатных видеочатов и прочих прелестей быстрого мобильного интернета и VoIP, включая даже Bluetooth-чаты, приложение Yo предлагает самый эффективный и элегантный способ коммуникации – с помощью всего одного слова «Йо». Пользователи получают простор для творчества и проявления креативности, чтобы с помощью обычного «Йо» выразить всю гамму эмоций и передать полезную информацию. Ждем российскую локализацию приложения «Yo» под названием «Ку» и расширенным функционалом в виде аддона «Кю».

6. S.M.T.H.

Бесплатное приложение-прикол на Андроид S.M.T.H. Название расшифровывается как Send Me To Heaven (Отошли меня на небеса). Задача игрока – подбросить смартфон как можно выше в воздух, а датчики девайса подсчитают, насколько мощным и высоким был бросок. Прежде чем швыряться смартфоном, почитайте дисклеймер. Там что-то про земное притяжение и отсутствие ответственности разработчика за сохранность вашего любимого телефончика. Тем не менее, в приложении есть ежедневные, еженедельные и глобальные соревнования.

7. Practical Money Skills for Life`s Tooth Fairy Calculator App

Сколько денег должна оставлять под детской подушкой Зубная фея? Ответ на этот вопрос дает специальный калькулятор с солидным названием Practical Money Skills for Life`s Tooth Fairy Calculator App от Visa (Подсчет точного операционного бюджета Зубной феи). Необходимо ввести возраст, пол, образование, адрес проживания и другие важные данные, чтобы сложные алгоритмы приложения подсчитали общий, недельный и подушевой бюджет в расчете на одну Зубную фею, базируясь на масштабном исследовании 2014 года. При подсчете приложение учитывает инфляцию и колебания фондовых рынков. В зубобудке можно сделать фото с фильтрами и рамками, а также с помощью приложения можно послать вашему ребенку письмо от имени Зубной феи.

8. Sit Or Squat

Полезное бесплатное приложение-прикол на iPhone и Android – локатор туалетов, которые позволяет обнаружить с помощью GPS эти важные заведения поблизости от вас. Приложение покажет общественные туалеты на карте, позволит добавить те, которых еще нет в базе, и даже присвоить туалету рейтинг – «Sit» (Сидя, хороший туалет) – «Squat» (На корточках, могло быть и лучше). База туалетов постоянно обновляется, скачать приложение можно бесплатно.

9. LookFor

«Самое глупое приложение в мире» - так окрестил разработчик свое творение. Однако, LookFor в рейтинге полезности немногим уступает поисковику общественных туалетов Sit Or Squat. Приложение создано, чтобы помочь людям найти друг друга в толпе. Нужно выбрать цвет, которым начинает мигать экран смартфон. Затем просто поднимаем смартфон с мигающим экраном вверх, чтобы вас проще было обнаружить в месте скопления людей. Изящная, простая и не такая уж глупая концепция.

10. Клавиатура Ходора на Андроид

До выхода очередного сезона «Игры престолов» осталось подождать совсем недолго. Чтобы убить время, можно поставить себе приложение-прикол «Клавиатура Ходора», которая позволит вам обрести красноречие, присущее этому харизматичному оратору из поплуярного фэнтезийного сериала. У клавиатуры Ходора всего одна кнопка – вы можете быстро писать «ходор», «Ходор» или даже «ХОДОР»! Огромный словарный запас, предикативный ввод и мощный функционал. Особенно удобно, если в качестве паролей у вас используется слово из пяти букв на Х.

11. The Most Useless App Ever

Самое бесполезное приложение – так переводится название этого приложения-прикола. Честно и бесхитростно. В этом приложение можно сделать только одно – нажать на кнопку и… ничего не произойдет. Приложение бесплатное, в отличие, к примеру, от хрестоматийного I am Rich, с похожим функционалом, но предлагавшееся за 1000 долларов в 2008 году. Характерно, что приложение даже покупали. The Most Useless App Ever в этом отношении намного более выгодное предложение.

12. iFrenchKiss для iPhone.

Количественный и научный анализ поцелуев предлагает бесплатное приложение iFrenchKiss на iOS. В приложении используется уникальный «движок для анализа поцелуев», который даст четкую и объективную оценку вашей технике «французского поцелуя» и классического чмока. Все, что вам нужно для получения оценки – смачно поцеловать свой смартфон в экран. Не рекомендуем использовать iFrenchKiss в общественных местах и на работе. Разработчик предупреждает, что следует знать меру и не обслюнявливать весь iPhone, ведь смартфон не защищен от воды (кроме iPhone 7). Скачать iFrenchKiss себе на телефон можно бесплатно.

Бонус: Spaceteam

Приложение под несчастливым номером, поэтому идет бонусом к топ-12. Соединяем электронный граббер, активируем мульти-спун систему и переводим рычаг контаминационного гипнотрастера в положение 3! Spaceteam – кооперативная игра для вечеринок с псевдонаучным сленгом, цель которой – избежать катастрофы и выиграть гонку.

В каждом раунде вас ждет хаос, замешательство, командная работа и много-много споров. На экране у каждого игрока панель с различными кнопкам, переключателями и слайдерами. В ходе игры необходимо добраться до космического корабля, выполнять задания с ограничением по времени и отдавать команды другим игрокам, одновременно не забывая следить за происходящим на вашем экране.

Игра Spaceteam кросс-платформенная, поэтому играть можно и на Андроид, и на iPhone. Скачать приложение можно бесплатно, однако имеются встроенные покупки. Проверьте сами вместе с друзьями, сколько миссий вы можете пройти, прежде чем вас настигнет виртуальная гибель.

Читайте обзоры других приложений и игр на Android и iOS на страницах нашего электронного журнала, а также не пропускайте свежие новости мира мобильных приложений.

