Обзор приложения Opera VPN на Андроид: бесплатный и безлимитный VPN от известной норвежской компании

В 2016 году Opera Software стала первым разработчиком браузеров, предложившим своим пользователям встроенный VPN. Сначала интегрированный VPN появился в браузере для десктопа, а через несколько месяцев Opera выпустила отдельное приложение VPN на Android и iOS. Обзор Opera VPN, бесплатного решения для защиты данных, предлагаем ниже.

Opera активно работает на мобильном рынке, поскольку значительная доля владельцев смартфонов еще со времен J2ME привылка пользоваться браузерами компании с технологией компрессии веб-страниц.

Opera VPN для Андроид и iOS – бесплатное приложение, которое можно скачать на смартфон отдельно от браузера. Использовать VPN можно для любых приложений, не только браузеров. В этом отличие приложения Opera от браузеров со встроенным сервисом VPN, таким, к примеру, как защищенный браузер Tenta. Ближайшие конкуренты Opera, такие как Googel Chrome, также планируют реализовать поддержку VPN в своих продуктах.

Обзор причин роста интереса к VPN

Использование VPN на смартфонах в последнее время стало массовым явлением, а не только уделом гиков и помешанных на анонимности онлайн параноиков. Выявленные за последние несколько лет факты глобальной слежки за пользователями Интернета Агентством национальной безопасности США и спецслужб других государств привели к вполне объяснимой обеспокоенности даже законопослушных граждан. Следовательно, на рынке возникла потребность в надежных инструментах защиты личных данных на Андроид. Мессенджеры обзавелись сквозным шифрованием (хотя уязвимости в приложениях продолжают находить), а в Google Play появилась масса приложения, обещающих бесплатный доступ к VPN (виртуальным частным сетям).

Беспокоится интернет-пользователям стоит не только о слежке со стороны спецслужб. Киберпреступность не собирается идти на спад, а монстры интернет-рынка вроде Google, Apple, Microsoft, Yahoo и других продолжают собирать всевозможные данные о пользователях для использования в коммерческих целях. Кроме того, цензура в Сети и практика блокирования сайтов шагнули далеко за пределы Китая.

Интеграция VPN в браузера – идея не новая, такие проекты доступны уже в течение нескольких лет в рамках пакетов проде Tails, специальной операционной системы, которая создана для обеспечения продвинутого уровня безопасности, в т.ч. с помощью анонимной сети TOR (читаем инструкцию, как установить TOR на Android) и полного удаления всей истории.

Обзор особенностей Opera VPN на Android

Бесплатное приложение для Андроид и iPhone от норвежской компании предлагает несколько функций, стандартных для сервисов VPN: защита веб-серфинга, возможность сменить IP адрес, выбор нескольких регионов, блокировщик рекламы, несложный инструмент для анализа безопасности точки доступа Wi-Fi и шифрование трафика.

Opera VPN не ограничивает вас использованием только браузера (тем более – только фирменного браузера Opera). После установки и активации VPN-соединения все приложения будут отсылать и получать данные через виртуальную частную сеть, а трафик будет шифроваться. К примеру, вы сможете пользоваться YouTube или Neflix для просмотра контента, недоступного в вашей стране. Также можно скачать приложение или игру из Google Play Маркет, если разработчик по какой-то причине ограничил список стран.

У приложения Opera VPN на Андроид есть пара недостатков, которые обязательно стоит указать.

Во-первых, блокировщик рекламы работает только в браузере и все-таки показывает рекламу, но уже ту, что транслирует Opera. Эти баннеры выглядят аккуратно и не бросаются в глаза, только лишь напоминая, что Opera – это компания, которая сосредоточена, прежде всего, на получении прибыли, а не благотворительная организация по защите личных данных пользователей смартфонов.

Во-вторых, сервера Opera во время пиковых нагрузок могут заметно снижать скорость VPN-соединения. Впрочем, это недостаток практически всех бесплатных VPN-сервисов, представленных в Google Play и App Store.

Отметим одно огромное преимущество Opera VPN на Android – полностью безлимитный трафик. Другие приложения, как правило, предлагают ограниченный бесплатный пакет трафика – 500 или 250 МБ в месяц. У Opera VPN такого ограничения нет. Однако, в случае использования торрентов или других P2P-сервисов ваш аккаунт будет навсегда заблокирован.

Opera предлагала VPN сервисы в течение долгого времени. Эта революционная компания представила технологии компрессии данных и опцию Turbo в своих мобильных браузерах несколько лет назад. Эти технологии работали в качестве прокси, а норвежские сервера компании справлялись с нагрузкой, обеспечивая вполне приемлемую скорость интернет-соединения и загрузки веб-сайтов.

При использовании браузера VPN ничуть не снижает комфорта и удобства. Компании Opera стоит доверять, особенно учитывая использование шифрование AES-256 и возможность сменить местоположение по IP, выбрав один из пяти регионов – Германия, Канада, Нидерланды, США и Сингапур. Так можно получить доступ к сервисам, приложениям или веб-сайтам, которые по какой-то причине заблокированы в том или ином регионе. Благодаря использованию Opera VPN вы получаете возможность без опаски за сохранность личных данных пользоваться браузеров, в т.ч. от самой компании Opera.

Что касается использования остальных приложений на смартфоне в тандеме с Opera VPN, то стоит следить за наличием VPN-соединения, поскольку далеко не все приложения уведомляют об обрыве связи. Даже в браузере Opera некоторые плагины, такие как WebRTC для видеозвонков, не всегда корректно работают с интегрированным VPN. Однако, в ближайшем будущем эти несовместимости наверняка будут исправлены.

Пользователи, обеспокоенные защитой своих личных в Интернете, должны использовать VPN-решения, которые меняют IP-адрес устройства. Некоторые бесплатные сервисы и все платные имеют функцию, которая позволяет пинговать исходящие соединения и убеждаться в том, что все приложения защищены. Это важно при использовании таких приложений, как Skype, мессенджеры, многопользовательские игры и так далее.

Еще одна особенность, которую стоит учитывать при использовании VPN на Android и iOS, связана с веб-сайтами и потоковыми сервисами, блокирующими контент на региональной основе. Поскольку Opera VPN пользуется популярностью, такие компании как Netflix и Hulu ведут учет адресов серверов VPN от Opera и могут их блокировать. Больше всего в этом преуспел Netflix.

Менее известные, коммерческие провайдеры VPN вроде Rocket VPN на Android, могут остаться незамеченными. Некоторые сервисы предлагают пользователям возможность соединяться с VPN-серверами в разных городах. Иногда переключение между серверами происходит автоматически даже в рамках одной сессии.

Преимущества приложение Opera VPN

Безлимитный VPN-трафик.

Полностью бесплатное.

Встроенный блокировщик рекламы.

VPN-соединение работает для всех приложений, а не только для браузера.

Шифрование данных AES-256.

Возможность смены региона на один из пяти: США, Нидерланды, Германия, Сингапур и Канада.

Инструмент для защиты в общественных Wi-Fi сетях.

Понятный интерфейс и симпатичный викинг в качестве маскота, символа приложения.

Стоит отметить и пару недостатков приложения Opera VPN – это наличие рекламы и возможное снижение скорости при загрузках серверов компании. Впрочем, последний недостаток присущ всем VPN сервисам.

Вердикт

Приложение Opera VPN на Android и iOS – надежный способ защитить свои данные, обойти локальные ограничения тех или иных сервисов, скачать недоступное в вашей стране приложение и чувствовать себя в безопасности при подключении к отрытым Wi-Fi сетям. Огромный плюс Opera VPN – безлимитный трафик.

Скачать бесплатный VPN на Android от Opera:

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