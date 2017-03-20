Выход iOS 11 отправит «под нож» почти 200 000 приложений

Порядка 187 000 приложений для iOS могут быть удалены из App Store с выходом iOS 11, сообщает аналитическая компания SensorTower. Разработчики на iOS, работающие с бета-версией iOS 10.3 заметили сообщение, предупреждающее, что приложения не оптимизированные под 64-битный процессор A7, представленный в iPhone 5s, «не будут работать с будущими версиями iOS». Апдейт затронет около 8% приложений из App Store, созданные под 32-битные процессоры смартфонов iPhone старых поколений.

Apple пытается почистить App Store не первый раз. В сентябре 2016 года iOS-разработчикам сообщили, что если их приложение не будут получать регулярных обновлений, то эти приложения будут удалены из списков App Store. В 3-м квартале 2015 года, по оценке Sensor Tower, более половины приложений в магазине не получали обновление в течение года или более длительного времени.

Несовместимость 32-битных приложений с iOS 11 может заставить разработчиков выпустить обновления для приложений. Таким образом, Apple может не только очистить App Store от устаревших и заброшенных приложений, но и улучшить общее качество своего магазина, предлагая пользователям только обновленные приложения.

Рост числа приложений в App Store с 2008 по 2020 гг.

App Stor перенасыщен – в магазине сейчас 2,4 млн приложений для iPhone и iPad. Не заблудиться в таком многообразии помогут наши качественные обзоры приложений и игр на iOS. В 2020 году в App Store можно будет скачать уже 5 млн приложений, полагаю аналитики SensorTower. Поэтому новые приложения просто тонут в огромном океане доступных программ. Удаление устаревших и заброшенных разработчиками приложений поможет расчистить путь для свежих продуктов.

Обязательная проверка на наличие обновление поможет улучшить общее качество App Store, увеличив вовлечение пользователей. Регулярные обновления избавляют приложения от багов и оптимизируют их для работы на новых версиях iOS. Кроме того, апдейт (по крайней мере, теоретически) устраняет выявленные в приложениях уязвимости и дает потребителям доступ к инновационным сервисами и функциям.

Apple усиленно работает над App Store в рамках подразделения «Сервисы» для создания надежного источника выручки, такого же, как и продажа iPhone. Улучшение качества и актуальности приложений в App Store означает улучшение пользовательского опыта, что, в свою очередь, приводит к более охотным тратам на приложения и встроенные покупки.

Однако, вряд ли большинство заброшенных приложений получат обновления. Достаточно ресурсоемкая операция по выпуску обновления для старых iOS-приложений, а также их изначальная неактуальность означают, что «под нож» новых требований Apple пойдет существенная часть устаревших приложений.

Разработчикам и издателям мобильных приложений приходится усердно работать, чтобы привлечь внимание потребителя на переполненном и активном рынке. Даже если приложению удастся выделиться из толпы и убедить потребителя скачать именно его, разработчику придется использоваться самые разные инструменты и тратить массу усилий на удержание этого и других пользователей, чтобы получать ресурсы на разработку, поддержку и маркетинг приложения. Более того, стоимость продвижения приложений достигла рекордных уровней за последний год, поскольку вероятность обнаружения достигла рекордно низкого уровня.

Потребители, впрочем, тратят в приложениях все больше и больше времени. Пробела в том, что речь идет лишь о нескольких любимых программах. По данным comScore, почти три четверти времени потребители проводят в трех наиболее интересных для них приложениях.

Однако, ситуация не так мрачна и безнадежна, как может показаться на первый взгляд. В распоряжениях разработчика и издателя есть масса инструментов для вовлечения и повторного вовлечения потребителей.

Аналитик BI Intelligence, Джессика Смит, предлагает отчет о текущем состоянии рынка мобильных приложений и инструментах вовлечения, доступных разработчику. Кроме того, госпожа Смит называет наиболее эффективные паттерны использования этих инструментов, а также предупреждает о распространенных ошибках.

Вовлечение пользователей приложений, основные тезисы отчета BI Intelligence:

Рынок приложений сегодня требовательный и волатильный. Очень сложно выделить свое приложение и почти все они предлагаются бесплатно, чтобы увлечь пользователя, у которого и так есть огромный выбор. Поэтому следует уделить особенно внимание вовлечение потребителя после того, как он загрузил приложение, чтобы оправдать разработку и продвижение.



Сегодня вовлечение потребителей – задача повышенной сложности, поскольку, несмотря на десятки установленных на смартфонах и планшетах приложений, они проводят бОльшую часть времени всего в нескольких.



Разработчики и издатели мобильных приложений имеют в своем распоряжении многочисленные решения, позволяющие вовлечь потребителей. Push-уведомления, сообщения внутри приложений и центры сообщений с бэджами – три основных инструмента, с помощью которых разработчик может вовлекать потребителей.



Хотя многие разработчики полагаются исключительно на push-уведомления, такую тактику нельзя назвать правильной, поскольку многие потребители отключают push-уведомления и те, кто этого не делают, вряд ли будут в восторге, если их начинают бомбардировать огромным количеством таких уведомлений.



Лучшее решение – использовать два или три инструмента для доставки актуального сообщения в правильное время. Технология на этом рынке стала сложнее, и разработчики, не диверсифицирующие свой подход, рискуют вызвать раздражение у потребителей и, как следствие, последние уйдут из приложения.



Появляются новые методы вовлечения, которые изменят текущие правила и нормы, предложив издателям новые способы коммуникации с пользователями. Экосистема мобильных приложений быстро меняется, поскольку технология постоянно улучшается, а потребители более охотно совершают больше действий на своих смартфонах и планшетах.

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