iOS 11: эта функция ужаснула пользователей

Выход iOS 11 может означать не только удаление около 200 000 приложений из App Store, но и переход пользователей с iPhone на Android. Одна из функций iOS 11 вызвала среди фанатов Apple настоящую панику, некоторые даже грозятся купить следующим телефоном Samsung. Официальная премьера iOS 11 состоится этим летом на конференции WWDC для разработчиков, но некоторые особенности обновление стали известны уже сейчас.

Панику вызвало уведомление в iOS 11 о том, что пользователь «на другом конце провода» сделал скриншот вашей переписки в iMessage. Функция получила название Screenshot Alert (Уведомление о скриншоте). Как только слухи о ней появилось в Интернете, фанаты iOS подняли бурю возмущения и гневные комментарии заполнили Twitter и другие социальные медиа.

Ожидается, что Screenshot Alert в iOS 11 будет уведомлять собеседника в iMessage, встроенном в iOS 11 мессенджере, о том, что вы сделали скриншот вашей переписки. Некоторые ярые фанаты iPhone после появления информации о Screenshot Alert грозились отказаться от iOS и перейти в стан основного конкурента Apple, компании Samsung.

«Если в iOS 11 будет уведомление о скриншотах, я официально объявлю бойкот iPhone», - пишет один из ценителей «яблока» в социальной сети. «Появись в iOS 11 Screenshot Alert, я перейду на Android», - грозится другой фанат мобильных девайсов Apple.

Официально Apple не подтвердил, но и не опровергнул возможность реализации в следующей версии своей мобильной платформы функции уведомления о скриншотах. Отметим, что мессенджер с исчезающими сообщениями Snapchat уже предлагает подобные уведомления.

В прошлом году похожий слух об Instagram вызвал бурю негодования у пользователей. Панику вызвала не подтвердившаяся информация об отсылке уведомления автору фотографии в Instagram, если вы сделали ее скриншот. Новая система уведомлений о скриншотах, как предполагалось, могла быть добавлена вместе с очередным обновлением приложения в ноябре 2016 года.

Однако Instagram тогда быстро отреагировал на слухи, заявив, что речь идет только о тех случаях, когда пользователь делает скриншот самоуничтожающегося фото или видео, посланного ему личного. В остальных случаях, когда пользователь делает скриншот фото в профиле другого пользователя Instagram или в историях, никаких уведомлений не отсылается.

Официальная информация об iOS 11 и основных особенностях новой платформы Apple появится летом этого года, на конференции WWDC. Выход iOS 11 стоит ожидать не ранее выхода iPhone 8 осенью.

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