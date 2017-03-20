Elephone C1X: обзор и возможность купить по сниженной цене

Недорогой планшетофон с качественным экраном, пристойными характеристиками и хорошей камерой – настоящий «универсальный солдат» наших дней. Низкая цена Elephone C1X позволяет не слишком беспокоиться, если телефон случайно упадет. Отзывы владельцев о подобных смартфонах позволяют утверждать, что это качественные аппараты, отлично справляющиеся с широким кругом задач. Купить Elephone C1X в ближайшие несколько дней можно с существенной скидкой благодаря щедрой акции на GearBest.com. В обзоре ниже – подробный разбор преимуществ и недостатков смартфона.

Низкая цена Elephone C1X не мешает модели быть оснащенной всеми необходимыми функциями и «фишками». Металлический корпус (солидно и практично!), яркий большой экран для видео и фото, сканер отпечатков пальцев, поддержка 2 SIM-карт, солидный объем встроенной памяти – все это вместе делает Elephone C1X выгодным приобретением.

Как купить Elephone C1X по выгодной цене

Цена на Elephone C1X снижена в рамках специальной акции интернет-магазина. Цену назовем в самом конце обзора (будет приятный сюрприз). Скидка на смартфон действует ограниченное время – ближайшую неделю. Однако, стоит поторопиться, ведь количество аппаратов ограничено, а купить Elephone C1X захотят все, кто хочет получить классный смартфон по смешной цене. Никаких специальных условий выполнять не нужно, промо-коды тоже не нужны – достаточно пройти по ссылке в конце нашего обзора. GearBest доставляет товары в Россию бесплатно.

Обзор характеристик Elephone C1X

Экран

Смартфон оснащен 5,5-дюймовым IPS-экраном с HD-разрешением 1280x720 пикселей. Такая диагональ – нечто среднее между обычным смартфоном и небольшим планшетом. Компромисс, который обладает как достоинствами, так и недостатками. Впрочем, недостатки – это сильно сказано. Скорее – особенность. Большой экран увеличивает (при прочих равных) увеличивает габариты смартфона, однако с этим вполне можно смириться, ведь смотреть видео, листать фотки, играть в игры и общаться в мессенджерах и соцсетях на большом экране всегда приятней. Экрана много не бывает! Вести, кстати, Elephone C1X всего 177 грамм.

Невысокое разрешение экрана 1280x720 пикселей может смутить неискушенных пользователей, однако пугаться его не стоит – на обычном расстоянии пикселей видно не будет, а специально рассматривать их на экране – удел замшелых педантов. В качестве плюсов HD-разрешения – 3D-игрушки будут бегать на том же железе резвее, а аккумулятор расходоваться экономней, если сравнивать с FullHD. Да, и не забудем модное сейчас 2,5D стекло, которым закрыт дисплей Elephone C1X.

Корпус и платформа

Металлический корпус Elephone C1X смотрится солидно, стильно и надежно. Его толщина – всего 8 мм. «Под капотом» у Elephone C1X шустрый 64-битный процессор MediaTek MTK6737 с 4 ядрами и частотой 1,3 ГГц. Объем оперативной памяти – 2 ГБ. Вполне мощная платформа даже для 3D-игрушек, учитывая HD разрешение экрана. С приложениями и видео вообще никаких проблем у будущего владельца не возникнет. Объем встроенной памяти – 16 ГБ, что вполне приемлимо для недорого смартфона. Есть слот для карт памяти microSD.

Камеры

Elephone C1X может похвастаться 8-мегапиксельной основной камерой. Модуль камеры изготовлен одним из мировых лидеров в этом сегменте – известной компанией Samsung. Снимки можно делать вплоть до 13 мегапикселей, поскольку смартфон обладает возможностью качественной программной интерполяции фотографий. Камера поддерживает все стандартные функции – автофокус, фокус по касанию, вспышка, определение лиц и так далее.

За съемку сэлфи и видеочаты отвечает 5-мегапиксельный фронтальный «глазок» на передней панели Elephone C1X, корректно справляющийся со всеми своими обязанностями. Отметим, что 5 Мп – очень неплохо для такого недорого аппарата.

Остальные характеристики

Elephone C1X оснащен сканером отпечатков пальцев, с которым телефон можно разблокировать просто молниеносно, одним касанием. Аппарат поддерживает работу с 2 SIM-картами (nano+micro), скоростные 4G-сети, оснащен полным набором датчиков (освещенности, приближения, гравитации и т.д.), а также Bluetooth 4.0.

Цена Elephone C1X

Благодаря акции на GearBest.com купить Elephone C1X можно всего за … барабанная дробь… 5 494 рубля! Дешевле 100 долларов. За эти деньги вы получаете качественный яркий 5,5-дюймовый экран, полностью металлический корпус, сканер отпечатков пальцев, 4-ядерный процессор, 2 ГБ оперативной памяти и отличную 8-мегапиксельную камеру от Samsung. Выгодная покупка пока действует скидка! Успей приобрести Elephone C1X, пока не разобрали! Доставка в Россию – бесплатно.

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