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Elephone C1X: обзор и возможность купить по сниженной цене

20 марта, 2017

Недорогой планшетофон с качественным экраном, пристойными характеристиками и хорошей камерой – настоящий «универсальный солдат» наших дней. Низкая цена Elephone C1X позволяет не слишком беспокоиться, если телефон случайно упадет. Отзывы владельцев о подобных смартфонах позволяют утверждать, что это качественные аппараты, отлично справляющиеся с широким кругом задач. Купить Elephone C1X в ближайшие несколько дней можно с существенной скидкой благодаря щедрой акции на GearBest.com. В обзоре ниже – подробный разбор преимуществ и недостатков смартфона.

Низкая цена Elephone C1X не мешает модели быть оснащенной всеми необходимыми функциями и «фишками». Металлический корпус (солидно и практично!), яркий большой экран для видео и фото, сканер отпечатков пальцев, поддержка 2 SIM-карт, солидный объем встроенной памяти – все это вместе делает Elephone C1X выгодным приобретением.

Как купить Elephone C1X по выгодной цене

Купить Elephone C1X по сниженной цене

Цена на Elephone C1X снижена в рамках специальной акции интернет-магазина. Цену назовем в самом конце обзора (будет приятный сюрприз). Скидка на смартфон действует ограниченное время – ближайшую неделю. Однако, стоит поторопиться, ведь количество аппаратов ограничено, а купить Elephone C1X захотят все, кто хочет получить классный смартфон по смешной цене. Никаких специальных условий выполнять не нужно, промо-коды тоже не нужны – достаточно пройти по ссылке в конце нашего обзора. GearBest доставляет товары в Россию бесплатно.

Обзор характеристик Elephone C1X

Отзыв на Elephone C1X

Экран

Смартфон оснащен 5,5-дюймовым IPS-экраном с HD-разрешением 1280x720 пикселей. Такая диагональ – нечто среднее между обычным смартфоном и небольшим планшетом. Компромисс, который обладает как достоинствами, так и недостатками. Впрочем, недостатки – это сильно сказано. Скорее – особенность. Большой экран увеличивает (при прочих равных) увеличивает габариты смартфона, однако с этим вполне можно смириться, ведь смотреть видео, листать фотки, играть в игры и общаться в мессенджерах и соцсетях на большом экране всегда приятней. Экрана много не бывает! Вести, кстати, Elephone C1X всего 177 грамм.

Обзор Elephone C1X - бюджетный планшетофон со сканером отпечатков

Невысокое разрешение экрана 1280x720 пикселей может смутить неискушенных пользователей, однако пугаться его не стоит – на обычном расстоянии пикселей видно не будет, а специально рассматривать их на экране – удел замшелых педантов. В качестве плюсов HD-разрешения – 3D-игрушки будут бегать на том же железе резвее, а аккумулятор расходоваться экономней, если сравнивать с FullHD. Да, и не забудем модное сейчас 2,5D стекло, которым закрыт дисплей Elephone C1X.

Корпус и платформа

Металлический корпус Elephone C1X смотрится солидно, стильно и надежно. Его толщина – всего 8 мм. «Под капотом» у Elephone C1X шустрый 64-битный процессор MediaTek MTK6737 с 4 ядрами и частотой 1,3 ГГц. Объем оперативной памяти – 2 ГБ. Вполне мощная платформа даже для 3D-игрушек, учитывая HD разрешение экрана. С приложениями и видео вообще никаких проблем у будущего владельца не возникнет. Объем встроенной памяти – 16 ГБ, что вполне приемлимо для недорого смартфона. Есть слот для карт памяти microSD.

Камеры

Elephone C1X по выгодной цене в рамках акции

Elephone C1X может похвастаться 8-мегапиксельной основной камерой. Модуль камеры изготовлен одним из мировых лидеров в этом сегменте – известной компанией Samsung. Снимки можно делать вплоть до 13 мегапикселей, поскольку смартфон обладает возможностью качественной программной интерполяции фотографий. Камера поддерживает все стандартные функции – автофокус, фокус по касанию, вспышка, определение лиц и так далее.

За съемку сэлфи и видеочаты отвечает 5-мегапиксельный фронтальный «глазок» на передней панели Elephone C1X, корректно справляющийся со всеми своими обязанностями. Отметим, что 5 Мп – очень неплохо для такого недорого аппарата.

Остальные характеристики

Elephone C1X оснащен сканером отпечатков пальцев, с которым телефон можно разблокировать просто молниеносно, одним касанием. Аппарат поддерживает работу с 2 SIM-картами (nano+micro), скоростные 4G-сети, оснащен полным набором датчиков (освещенности, приближения, гравитации и т.д.), а также Bluetooth 4.0.

Цена Elephone C1X

Цена Elephone C1X всего 5494 рубля

Благодаря акции на GearBest.com купить Elephone C1X можно всего за … барабанная дробь… 5 494 рубля! Дешевле 100 долларов. За эти деньги вы получаете качественный яркий 5,5-дюймовый экран, полностью металлический корпус, сканер отпечатков пальцев, 4-ядерный процессор, 2 ГБ оперативной памяти и отличную 8-мегапиксельную камеру от Samsung. Выгодная покупка пока действует скидка! Успей приобрести Elephone C1X, пока не разобрали! Доставка в Россию – бесплатно.

Купить Elephone C1X по сниженной цене.

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Elephone C1X: обзор и возможность купить по сниженной цене Elephone C1X: обзор и возможность купить по сниженной цене Elephone C1X: обзор и возможность купить по сниженной цене Elephone C1X: обзор и возможность купить по сниженной цене Elephone C1X: обзор и возможность купить по сниженной цене
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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