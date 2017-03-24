Как заменить экран на iPhone 7 и 7 Plus

iPhone 7 – отличный смартфон, остающийся флагманским даже сейчас, через полгода после выхода в сентябре. Надежный, мощный и современный аппарат с выдающейся камерой и роскошным экраном. Именно последний и может стать настоящей головной болью, если ваш iPhone 7 упадет на тротуарную плитку, кафель или любую другую твердую поверхность. Даже падение на сравнительно мягкий ковер может привести к появлению трещины на экране смартфона, а это означает — прощай водонепроницаемость, даже если в остальном аппарат функционирует нормально.

Замена дисплея в iPhone 7 и его «старшем брате» 7 Plus может вылиться в круглую сумму, если не знать некоторых тонкостей и не провести небольшого исследования рынка. Обо всем этом мы расскажем в нашей небольшой статье.

Если экран iPhone 7 разбился полностью, то тут ничего не поделаешь — придется его менять. После падение на экране появилась одна, да и то небольшая трещина? Тогда держите свой смартфон подальше от различных жидкостей, ведь водонепроницаемостью, одной из «фишек» iPhone 7, он уже не обладает.

Покупка защитной пленки на iPhone 7 поможет продлить жизнь разбитого экрана и отложить дорогостоящий ремонт, если речь идет о сравнительно небольших повреждениях, а телефон остался в рабочем состоянии и реагирует на касания. Защитная пленка (или стекло в некоторых случаях) поможет продлить жизнь разбитого экрана, остановить трещины от расползания и оставить на месте все осколки. Конечно, это меру стоит рассматривать исключительно как временное решение проблемы — рано или поздно придется менять экран.

Заменить экрана в iPhone 7 можно и самостоятельно, однако для этого вам нужны не только специальные инструменты, но и знания. Конечно, можно посмотреть ролик на YouTube, однако даже в том случае, если все пойдет идеально, вы не сможете вернуть полную функциональность смартфону после починки — к примеру, в домашних условиях не удастся откалибровать экран для достижения водонепроницаемости.

Экран в iPhone 7 поменять заметно сложнее, чем в предыдущих поколениях яблочного планшета. Да и стоимость самостоятельной замены может вас не приятно удивить — придется потратить порядка 12-15 тысяч рублей на новый дисплей и инструменты по его замене.

Наш совет — обратитесь к профессионалам zamena-display-iphone.ru, которые собаку съели на замене экранов в iPhone 6, 6s и 7, обладают всеми необходимыми знаниями и инструментами. Могут починить сломанных iPhone 7 как у себя, так и в вашем присутствии на дому или в офисе.

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