OnePlus 3T, LeTV Leeco Le Max 2, Umi Z и Vernee Mars: скидки на 4 мощных планшетофона

Популярность смартфонов с большими экранами, так называемым планшетофонов или «фаблетов» вполне объяснима — чем больше экран, тем лучше он подходит для мультимедиа, социальных сетей, веб-серфинга и других повседневных задач. Четверка планшетофонов OnePlus 3T, LeTV Leeco Le Max 2, Umi Z и Vernee Mars может похвастаться не только яркими большими экранами, но и весьма привлекательной ценой, которую можно еще уменьшить, воспользовавшись купоном от интернет-магазина GearBest.com.

Все 4 смартфона можно купить по сниженной цене в рамках специальной акции, которая скоро закончится. Количество товаров также ограничено, так что стоит поторопится, если вы хотите успеть получить двойную скидку (по акции и с помощью купона). В Россию интернет-магазин GearBest.com доставляет товары бесплатно, работает русскоязычная служба поддержки.

OnePlus 3T

Настоящий серийный убийца флагманов — Snapdragon 821, один из самых мощных процессоров на рынке, 5,5-дюймовый экран AMOLED и целых 6 ГБ оперативной памяти. OnePlus 3T под завязку напичкан современными технологиями, датчиками и материалами — сканер отпечатков пальцев, Gorilla Glass 4, 16-мегапиксельные камеры и так далее. Всего 25 тысяч с небольшим в рамках акции. Ниже — ссылка на смартфон и купон, который гарантирует дополнительную скидку, достаточно указать его при оформлении заказа.

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LeTV Leeco Le Max 2

Еще один отличный смартфон с самым большим экраном из четырех представленных моделей — 5,7 дюймов! Работает LeTV Leeco Le Max 2 на базе 4-ядерного Snapdragon 820, Android 6.0 и может похвастаться солидными 4 ГБ оперативной памяти. «Фишка» этого смартфона — не только громадный сверхчеткий экран с разрешением 2K, но и отличная камера на 21 мегапиксель Также отметим поддержку 2 SIM-карт и емкий аккумулятор. Цена по акции — весьма скромные 13 430 рублей. Не забывайте про купон ниже, чтобы сделать ее еще приятней.

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При покупке любого из двух смартфонов выше, вы получаете возможность купить полезный аксессуар вроде чехла для планшета или прикольный гаджет всего за 200 рублей. Подробный список — на странице промо-акции.

UMi Z

Еще один мощный «здоровяк» в подборке — стильный смартфон с 5,5-дюймовым экраном, десятиядерным процессором Helio X27 и 4 ГБ оперативной памяти. UMi Z также отличается двойной 13-мегапиксельной камерой, породистым внешним видом и «вкусной» ценой — всего 14 040 рублей. С купоном — еще дешевле.

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Vernee Mars 4G

Самый недорогой смартфон в нашей подборке, но, возможно, обладающий наилучшим соотношение цена/качество. Vernee Mars 4G оснащен роскошным 5,5-дюймовым экраном FullHD, 8-ядерным процессором, 4 ГБ RAM и 13-мегапиксельной камерой. Есть сканер отпечатков пальцев, поддержка 4G-сетей, защитное стекло Gorilla Glass и 32 ГБ встроенной памяти. Цена в рамках акции — 9767 рублей, т. е. чуть больше 150 долларов. Не забываем про купон, который сделает Vernee Mars 4G еще более выгодной покупкой.

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