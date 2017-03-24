Стильный блокировщик экрана в виде индустриальных ворот

Экран смартфона — это настоящие врата в мир коммуникаций, высоких технологий и современых медиа. Кроме того, любой смартфон — кладезь информации и различных данных о его владельце, а часто еще и ключ к сейфу, где лежат деньги (приложение мобильного банка). Разумно будет надежно защитить смартфон, поставив на вход мощные ворота с кодовым замком, надежными ригелями и петлями. Естественно, виртуальные, в виде стильного блокировщика Gate Locker Screen, который можно бесплатно скачать на Android в Google Play.

Красивый блокировщик экрана на Андроид в виде надежных промышленных ворот. Или, может быть, входа в банковское хранилище. А может, именно так выглядит вход в знаменитый Форт Нокс.

Как бы там ни было, Gate Locker Screen может изрядно освежить процесс разблокировки смартфона благодаря своей HD-графике и плавной анимации. Прежде чем получить доступ к богатствам и инструментам, заключенным в смартфоне, вам, как хранителю этих тайн, нужно будет ввести код от брутально выглядящей двери. Если код верен, то хорошо смазанный и надежно сделанный механизм стронет с места тяжелые створки, придут в движение огромные ригели, закрутятся громадные шестеренки и... перед вами распахнут врата в мир Андроид с его тысячами приложений, игр и сервисов.

Красочный бесплатный блокировщик экрана на Андроид, который превратит ваш смартфон в неприступную крепость или тайный бункер, вход в который закрывают монументальные промышленные ворота. Рекомендуем, если вы хотите сделать процесс разблокировки ярким, красочным и необычным. Приложение уже скачали более миллиона раз.

Gate Locker Screen поддерживает практически все версии Android, начиная с 2.2. Приложение бесплатное, встроенных покупок не содержит. Однако, в этом блокировщике есть реклама — надо же разработчику как-то окупать свои труды.

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