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Нарко-спам в Viber: по крупным городам прокатилась волна рекламных рассылок магазина наркотиков

27 марта, 2017

Заметное число пользователей популярного мессенджера Viber получило спам с рекламой интернет-магазина наркотиков. Обратить внимание на рассылку призывает заманчивый слоган – «Спам, который вы ждали!». В спам-рассылке, организованной в Viber, жителей разных городов приглашают приобрести «Спиды, Меф, Кокс, грибы, Хмурый…» и т.д. На нарко-спам в мессенджере жалуются жители Иркутска, Воронежа, Омска и других крупных российских городов.

В рекламной рассылке предлагают посетить интернет-магазин (по понятным причинам, адреса и названия мы не даем), где можно заказать практически любое наркотическое вещество. Рекламный подход не чужд и самому тексту сообщения – потенциальным покупателям обещают «европейское качество, колумбийские стандарты, пакистанское тепло и иранское трудолюбие».

Спам в Viber и других мессенджеров, несмотря на усилия разработчиков, продолжает донимать пользователей. Интересно, что иногда рекламные рассылки в Viber организуются по вполне легальной схеме в рамках сервиса «Viber для бизнеса» в этом коммуникационном приложении. Читайте нашу статью о «законном» спаме в Viber.

Нарко-спам в Viber: по крупным городам прокатилась волна рекламных рассылок магазина наркотиков

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Нарко-спам в Viber: по крупным городам прокатилась волна рекламных рассылок магазина наркотиков Нарко-спам в Viber: по крупным городам прокатилась волна рекламных рассылок магазина наркотиков
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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