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iPhone 8 может получить функции дополненной реальности

27 марта, 2017
iPhone 8 может получить функции дополненной реальности

Информация об экспериментах Apple с технологиями дополненной реальности появлялась и ранее. Bloomberg сообщает, что Apple работает над очками дополненной реальности, но пока к выходу на рынок они не готовы. Однако, iPhone 8, если так будет названо следующее поколение «яблочных» смартфонов, может получить некоторые функции, использующие технологию дополненной реальности. «Сотни инженеров» работают над этой технологией, поясняет Bloomberg, включая специалистов из команды HoloLens от Microsoft и Oculus от Facebook.

Владелец iPhone 8 может получить возможность изменять глубину резкости на сделанной фотографии, либо выделять с помощью резкости и размывание определенные объекты, создавая художественный эффект «боке». Кроме того, фотографию уже после съемки можно будет перевернуть на 180 градусов. Еще одна функция из разряда дополненной реальности позволить украшать снимки и людей на них виртуальными эффектами и предметами, примерно так же, как это уже реализовано в Snapchat.

Информация по дополненной реальности в Bloomberg подтверждает ранее появившиеся сообщения. В феврале Минг-Чи Куо, известный аналитик продуктов Apple, сообщил, что iPhone 2017 года получит «революционную камеру», дополненную инфракрасным проектором и ресивером. Благодаря этому iPhone 8 получит возможности, похожие на Kinect от Microsoft для игровой консоли Xbox – смартфон сможет измерять глубину окружающего пространства и создавать трехмерные карты.

Дополненная реальность не так на слуху, как виртуальная, однако у первой достаточно практическое и даже прикладное применение. Она не погружает пользователя в виртуальные миры для развлечений, но добавляет полезную информацию к привычной визуальной картине мира – от навигационных подсказок до механических ярлыков. Тим Кук, глава Apple, не раз говорил, что, по его мнению, дополненная реальность потенциально более масштабна, чем виртуальная. Однако, как сообщает Bloomberg, первое использование технологии дополненной реальности в продуктах Apple будет сравнительно простым.

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Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30794.html



Издатель: Procontent.ru , источник: Bloomberg   
Упоминание компаний: Apple,
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