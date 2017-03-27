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Nokia 7 и Nokia 8 получат объектив Carl Zeiss и Snapdragon 660

27 марта, 2017

Недавно Nokia выпустила Nokia 6, Nokia 5, Nokia 3 и реинкарнацию «неубиваемого» Nokia 3110, но на этом релизы известного бренда не прекращаются. В Сети появились скетчи дизайна Nokia 7 и Nokia 8. На них изображены передняя и задняя стороны смартфона. Рендеры позволяют предположить, что Nokia 7 и Nokia 8 получат оптику Carl Zeiss для камер.

Скетчи Nokia 7 и Nokia 8 были опубликованы пользователем Nokibar в китайской социальной сети Baidu. «Шпионские» изображения демонстрируют переднюю и заднюю панели девайсов и приоткрывают завесу тайны над характеристиками смартфонов под легендарным брендом.

Как Nokia 7, так и Nokia 8 могут получить объективы Carl Zeiss. Впрочем, к этой информации стоит отнестись с определенной долей скепсиса. Известно, что в уже объявленных Nokia 6 и 5 нет оптики Carl Zeiss, а производитель смартфонов, компания HMD, недавно намекнула о решение отойти от объективов этого именитого производителя. В то же время, HMD довольно туманно комментирует выпуск Nokia 7 и Nokia 8. Отвечая в официальном аккаунте компании в Twitter на вопрос пользователя, официальный представитель производителя пояснил, что хотя в Nokia 6,5 и 3 нет объективов Carl Zeiss, будущие модели могут отличаться от уже анонсированных смартфонов под брендом Nokia.

Nokia 8 фото

Возвращаясь к скетчам Nokia 7 и Nokia 8, отметим что на обоих рисунках красуется надпись Zeiss прямо в центре, там где должен располагаться модуль камеры. Однако, от HMD пока не поступило ни подтверждения, ни опровержения информации об использованной оптике. Отметим, что, судя по скетчам, одна из моделей получит дизайн с двойной камерой.

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На втором скетче красуется смартфон (вид спереди и сзади) с привычной одинарной основной камерой, как и подавляющего большинства смартфонов. На рисунке также имеется надпись Zeiss, как и в другой модели Nokia. Если верить слухам, то перед нами смартфон Nokia 7. Так что второй смартфон, с двойной камерой, почти наверняка окажется Nokia 8, более продвинутой моделью с соответствующей ценой.

Nokia 7 фото

Слухи о Nokia 7 и Nokia 8 всплывают в Сети далеко не в первый раз. Как сообщалось ранее, обе модели смартфонов получат процессор Snapdragon 660 от американской компании Qualcomm. Отметим, что чип пока не вышел, но на профильных ресурсах уже появилась информация о результатах его тестирования в популярном мобильном бенчмарке AnTuTu. Если верить этой информации, то Snapdragon 660 набрал 105 000 баллов. Очень неплохо для процессора в ценовом диапазоне mid-range. Для сравнения, A9 в iPhone 6s может похвастаться 130 000 баллов в AnTuTu, а недавний флагман Snapdragon 820 набрал в бенчмарке примерно столько же.

Разрешение экрана Nokia 7, по слухам, будет FullHD, тогда как Nokia 8 получит более продвинутый дисплей QuadHD. Также оба смартфона смогут похвастаться полностью металлическим корпусом и будут работать на базе Android 7.0 Nougat «из коробки». Пока более никакой информации о характеристиках двух новых смартфонов нет. Выход Nokia 7 и Nokia 7 может состояться в мае этого года.

Характеристики Nokia 7 и Nokia 7 по неофициальным данным.

  • Экран: FullHD (Nokia 7), QHD (Nokia 8).
  • Камеры: оптика Carl Zeiss (двойнкая камера у Nokia 8).
  • Процессор: Snapdragon 660 (105 000 баллов в AnTuTu).
  • Дата выхода: мая 2017 года.
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Фотографии статьи:
Nokia 7 и Nokia 8 получат объектив Carl Zeiss и Snapdragon 660 Nokia 7 и Nokia 8 получат объектив Carl Zeiss и Snapdragon 660 Nokia 7 и Nokia 8 получат объектив Carl Zeiss и Snapdragon 660
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Издатель: Procontent.ru , источник: India Today  
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