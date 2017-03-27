Как привлечь целевую аудиторию при помощи рекламной кампании АвтоПро?

Целевая аудитория реагирует на малейшие изменения со стороны маркетологов и контент-менеджеров. Ведь заинтересованность в определенных товарах и услугах напрямую зависит от рекламной компании.

С чего начинается раскрутка торговой площадки на маркетплейсе АвтоПро?

Продвижение торговых площадок на маркетплейсе АвтоПро зависит от медийной и контекстной рекламы. Прежде всего, это баннеры. Их размещают в поисковых и медийных системах типа «Гугл» или «Яндекс» В нашей стране часто используется такое понятие как конверсия интернет-магазина. По сути, это возможность конкретной страницы «продать» определенный товар. Чем больше количество положительных сделок, тем выше процент конверсии.

Достичь такого уровня вполне реально вместе с маркетплейсом https://avto.pro. Баннеры этого прайс агрегатора размещаются на ресурсах с целевой аудиторией более 1,5 млн. человек в месяц. Такая реклама повышает не только уровень продаж, но и общую популярность торговой площадки. Так, грамотно созданные баннеры:

Увеличивают актуальность нового товара или бренда. Открывают доступ к большим объемам трафика, позволяя зарабатывать на каждом открытии и клике. Позволяют создавать таргетированную рекламу. Помогаю экономить на дорогой контекстной рекламе. Таким образом, бюджет рекламной кампании распределяется более эффективно.

Новостные и социальные сети – важная часть рекламной кампании АвтоПро

Еще один важный момент – социальные сети. Маркетплейс АвтоПро использует новостные ленты и группы в социальных сетях для раскрутки конкретных товаров или целых групп. Правильный подход к этому сегменту рекламы дает прекрасную отдачу в виде постоянной и высокой конверсии определенных страниц.

При помощи новостных лент вы не только повышаете статус нового бренда, но и улучшаете его рекламные характеристики, в то числе и уровень траста. Эта особенность напрямую связана с количеством и качеством целевой аудитории. Сотрудники маркетплейса АвтоПро ежедневно размещают посты на лентах соц.сетей «Твиттер», «Фейсбук» и «Вконтакте».

Еще один вариант глубокого продвижения интернет-магазина – это создание личной странички или отдельной группы для торговой площадки. Таким образом, Вы:

Публикуете полезные материалы, например, информацию о скидках и акциях. Обращаетесь непосредственно к подписчикам, предлагая новинки в новостных лентах (актуально для маркетплейса АвтоПро). Стимулируете целевую аудиторию постоянными конкурсами, тестами, тематическими подарками и т.д. Анализируете предпочтения целевой аудитории, публикуя рекламные или чисто информационные статьи.

Современный вариант баннерной рекламы – это тизерные «конструкции». По сути это тот же баннер, только меньшего размера и другой формы. Такой вариант объявлений размещают только на информационных и новостных ресурсах.

При этом приоритет отдается не общей тематике интернет-магазина, а конкретным запросам посетителей. Тизеры действуют более масштабно, по сравнению с баннерной рекламой. Единственный недостаток этого инструмента – полное или частичное отсутствие таргетированности.

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