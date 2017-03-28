Vernee Apollo X: обзор смартфона и возможность купить со скидкой

Новое поколение планшетофонов от китайского производителя Vernee изрядно похорошело – как внутри, так и снаружи, а также обросло актуальными функциями. Всего за 11 000 рублей будущий владелец Vernee Apollo X получает яркий 5,5-дюймовый экран Sharp, мощный 10-ядерный процессор, внушительные 4 ГБ оперативной памяти, качественную 13-мегапиксельную камеру Sony, молниеносный сканер отпечатков пальцев и 64 ГБ встроенной памяти. Купить Vernee Apollo X с солидной скидкой можно в течение ближайшей недели. В обзоре смартфона ниже – все недостатки и преимущества новинки.

Цена на Vernee Apollo X в рамках акции на GearBest.com составляет всего 11 000 рублей. Подсказка – если заказать смартфон через мобильное приложение этого надежного интернет-магазина, то вы получите дополнительную скидку на этот роскошный смартфон. Доставка в Россию – традиционно бесплатна для GearBest.com.

Содержание обзора Vernee Apollo X:

Обзор экрана Vernee Apollo X

5,5-дюймовый экран, похоже, становится новыми стандартом в мире универсальных смартфонов, придя на смену прошлогодним 5 дюймам. Оно и понятно, смотреть видео, общаться в соцсетях, листать фотки и играть в игрушки на большом экране всегда удобней. Габариты благодаря новым технологиям, а равно и вес растут незначительно, если вообще вы заметите прибавку в весе и размерах.

У Vernee Apollo X качественный и яркий 5,5 дюймовый экран с разрешением FullHD, т.е. 1920x1080 пикселей. Всего полгода назад такой роскошный дисплей был прерогативой флагманских моделей, а теперь разрешение FHD пришло в мир недорогих смартфонов в районе 200 долларов. Экран в Vernee Apollo X используется хорошо известной в мире дисплеев фирмы Sharp с технологией IGZO – цветовой охват 95% по NTSC, яркость 450 нит и контрастность 1000:1. Отличный экран от мирового лидера в производстве дисплеев, японской Sharp. Закрыт этот качественный дисплей защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Характеристики Vernee Apollo X: обзор платформы

Смартфон нового поколения построен на базе новейшего процессора компании MediaTek, 10-ядерного Helio X20 (он же MTK6797). 10 ядер этого мощнейшего чипа готовы трудится для владельца Vernee Apollo X на частоте вплоть до 2,3 ГГц! Настоящий монстр, набравший более 100 000 баллов в AnTuTu.

Благодаря Helio X20 планшетофон Vernee Apollo X справится с любыми задачами, включая, конечно же, современные 3D-игры на Андроид с массой роскошных спецэффектов и визуальных «фишек». За обработку трехмерной графики в Helio X20 отвечает ускоритель Mali-T880, чье графическое ядро трудится на частоте 780 МГц. При этом, инженерам MediaTek удалось снизить энергопотребление процессора (а если точнее, то системы на кристалле) на внушительные 30%.

В связке с мощным Helio X20 в Vernee Apollo X трудятся 4 ГБ сверхбыстрой оперативной памяти. Таким образом, платформы смартфона хватит на ближайшие пару лет, прежде чем наступит реальная необходимость менять смартфон. Объем встроенной памяти – 64 ГБ, здесь производитель не стал экономить. Если «места» будет не хватать (например, вы любите снимать 4K-видео), то память можно расширить с помощью карты microSD еще на 128 ГБ (максимум). Карта, естественно, в комплект не входит.

Камера

В Vernee Apollo X используется проверенная и качественная камера от одного из лидеров на рынке – японской компании Sony. В смартфон установлен модуль Sony IMX 258 с 13-мегапиксельной матрицей. Камера поддерживает все мыслимые и немыслимые стандарты и режим съемки, не говоря уже о стандартных фокусировка по лицам, касанию и т.д. Двутоновая вспышка поможет делать качественные фото в условиях низкой освещенности, а объектив а/2.0 поможет вытянуть снимок даже в том случае, если вспышку по каким-то причинам включать нельзя. Двойной сигнальный процессор обработки изображений проследит за правильностью цветопередачи, сочностью цветов и отсутствием шумов на фото. Скорость фокусировки – всего 0,1 секунды. Доступна фазовая фокусировка.

Роль фронтальной камеры в Vernee Apollo X играет неплохой 5-мегапиксельный модуль, вполне подходящий для сэлфи, хотя на мегакачество рассчитывать тут не стоит.

Корпус, аккумулятор, разъемы и другие особенности Vernee Apollo X

Мощная и современная начинка Vernee Apollo X упакована в стильный цельный металлический корпус из аэрокосмического анодированного алюминия со специальной полировкой – еще один признак благородного происхождения девайса. Никаких люфтов, скрипов – прочный и надежный корпус, отлично лежащий в руки и выглядящий весьма солидно.

В Vernee Apollo X используется аккумулятор на 3500 мАч, смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки, при этом оставаясь достаточно компактным и не увеличивая габариты смартфона. Всего за полчаса можно зарядить до 50% аккумулятора. После 1000 циклов заряда аккмулятора сохраняет до 80% изначальной емкости, что еще раз подчеркивает выгодность покупки Vernee Apollo X – этот смартфон можно будет долго не менять.

Vernee Apollo X оснащен современным разъемом Type-C, поддерживает OTG для подключения смартфона к различным девайсам, либо периферии вроде клавиатуры или универсальной док-станции к самому планшетофону. USB Type-C двухсторонний, так что кабель можно вставлять любой стороной (перевернув на 180 градусов).

Сканер отпечатков пальцев в Vernee Apollo X нового поколения работает не только на 360 градусов, но еще и молниеносно – распознавание владельца происходит всего за десятую долю секунды. Для работы сканера используется специальный отдельный чип.

В отличие от других смартфонов такого класса, Vernee Apollo X поддерживает работу с 2 SIM-картами и MicroSD, так что жертвовать симкой или картой памяти не придется, как в случае с гибридными слотами. Аппарат поддерживает современные скоростные 4G сети до 300 мбит/с.

Преимущества Vernee Apollo X:

Роскошный 5,5-дюймовый экран от Sharp .

. Мощный флагманский 10-ядерный процессор Helio X20 .

. 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти (не забываем про слот microSD).

оперативной и встроенной памяти (не забываем про слот microSD). Качественная 13-мегапиксельная камера Sony .

. Емкий и долговечный аккумулятор на 3500 мАч .

. Стильный полностью металлический корпус .

. OTG, сканер отпечатков, USB Type-C, 4G, Wi-Fi 2,5G/5G.

Цена по акции – 11 000 рублей.

В качестве недостатков Vernee Apollo X можно указать разве что 5 мегапиксельную фронтальную камеру да Android 6.0, на базе которого работает этот смартфон.

Обзор Vernee Apollo X на видео:

Вердикт и цена.

Vernee Apollo X – образец современного смартфоностроения от китайских производителей, идеально балансирующий качество и цену. Флагманские характеристики и премиум-материалы доступны по весьма и весьма скромной цене. Почти идеальный смартфон с большим экраном, запаса мощности и прочности которого хватит на пару лет. Доставка в Россию – бесплатно. Торопитесь, пока действует скидка почти на 2000 рублей.

Купить Vernee Apollo X со скидкой по цене 11 000 рублей.

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