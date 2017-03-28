Обзор iOS 10.3: функция поиска AirPods, APFS, ответы разработчиков в App Store

Apple выпустил обновление iOS 10.3, третий крупный апдейт операционной системы iOS 10, которая вышла 13 сентября прошлого года. Тестирование iOS 10.3 проводилось с 24-го января, Apple выпустил 7 бета-версий обновления для разработчиков и тестировщиков прежде чем апдейт добрался до iPhone и iPad конечных пользователей. В обзоре ниже – основные изменения в iOS 10.3, новые функции и инструкция о том, как найти беспроводные наушники AirPods с помощью iPhone.

iOS 10.3 доступна в виде бесплатного OTA обновления всем пользователям iOS 10, обновление также можно скачать через программу iTunes для Mac и Windows. Xcode 8.3 с поддержкой Swift 3.1, iOS 10.3, macOS Sierra 10.12.4, tvOS 10.2 и watchOS 3.2 также доступен, начиная с сегодняшнего дня.

Обновление iOS 10.3, как и любой крупный апдейт, принесло с собой несколько заметных изменений и новых функций, а также массу различных мелких нововведений. Самая значимая функция в iOS 10.3 – «Найти AirPods», которая была добавлена к уже традиционной функции «Найти iPhone». Новая функция помогает владельцами фирменных беспроводных наушников AirPods быстрой найти потерявшийся наушник.

«Найти AirPods» (Find My AirPods)

В iOS 10.3 благодаря функции найти AirPods можно включить проигрывание звука, чтобы обнаружить потерянные неподалеку от пользователя наушники. Кроме того, «Найти AirPods» запоминает последнее известное местоположение беспроводных наушников, когда они подключались к iOS-устройству через Bluetooth. Однако, с помощью новой функции обнаружить потерянные AirPods не удастся, если поблизости от них нет iPhone. Также, iOS 10.3 не поможет в поисках зарядного устройства для наушников.

Файловая система APFS (Apple File System)

В iOS 10.3 представлена новая файловая система Apple File System (APFS), котрая будет установлена после обновления iPhone или iPad до свежей версии операционной системы. APFS оптимизирована для твердотельных накопителей на основе флеш-памяти или SSD и отличается улучшенной поддержкой шифрования. В числе других особенностей – возможность делать «снимки» состояния файловой системы для упрощения резервного копирования данных, шэринг пространства и более экономное использование встроенной памяти. Все это призвано улучшить стабильность платформы. Пользователям, обновляющимся до iOS 10.3, рекомендуется сделать резервное копирование данных, поскольку с обновлением будет установлена новая файловая система.

Изменения в App Store

Вместе с iOS 10.3 изменения появятся и в App Store – впервые разработчики получили возможность отвечать на отзывы пользователей о своих приложениях. iOS-пользователи также смогут отмечать рецензии в App Store как «Полезные» и «Не полезные», благодаря чему более информативные отзывы будут подниматься вверх. Также Apple планирует ограничить количество запросов на отзыв, которые отсылают разработчики приложений. Более того, в iOS 10.3 появится специальные «выключатель», с помощью которого можно заблокировать абсолютно все запросы на написание отзывов.

Другие функции в iOS 10.3

В число остальных новых функций в обновлении до iOS 10.3 стоит упомянуть новую анимацию открытия/закрытия приложений, профиль Apple ID в «Настройках», более понятная информация об использовании облачного хранилища iCloud, уведомления об устаревших приложениях, несовместимых с будущими версиями iOS и замедляющие устройство, поддержка HomeKit программируемых выключателей света. Также в iOS 10.3 улучшен SiriKit, интерфейс CarPlay и аналитические функции iCloud.

Как найти AirPods в iOS 10.3: инструкция

Отметим, что функция «Найти AirPods» не такая продвинутая, как «Найти iPhone». К примеру, чтобы беспроводные наушники работали, они должны быть подключены к iPhone по Bluetooth. Так что если AirPods слишком далеко от iPhone, то вам будут доступны далеко не все функции, хотя Apple и сделает все возможное, чтобы помочь вам их найти.

Как использовать «Найти AirPods» в iOS 10.3

«Найти AirPods» доступна точно так же, как и другие «поисковые» Apple для Mac, iPhone, iPod и Apple Watch. Чтобы найти AirPods, вы можете зайти на iCloud.com или воспользоваться приложением «Найти iPhone» на iPhone или iPad.

Чтобы использовать функцию, необходимо открыть приложение «Найти iPhone» и выбрать AirPods в списке устройств. После чего вы сможете посмотреть на карте местоположение беспроводных наушников по отношению к своим другим продуктам Apple. Если тапнуть по иконке AirPods на карте, то вы увидите опцию «Проиграть звук» на наушнике. После запуска проигрывания, появится еще несколько опций – заглушить правый или левый наушник, либо прекратить проигрывание.

Возможность заглушить один из AirPod упрощает поиск в том случае, если потерялся только один наушник. Хотя наушники не смогут издавать громкого звука, его мощности вполне достаточно, чтобы найти потерявшийся в сравнительно тихой обстановке.

Важно, что поиск AirPods вышеуказанным способом возможен, если беспроводные наушники находятся вне своего чехла и подключены к iPhone. Если наушник остался где-то в другом месте и не подключен к iPhone, то вы увидите на карте место его последнего подключения, а нажав на кнопку «Проиграть звук», получите сообщение «Проигрывание звука отложено»: «Вы получите уведомление, когда AirPods будут подключены к устройству».

Новая функция «Найти AirPods» окажется полезной, если вы потеряли наушник(и) в пределах квартиры или офиса, однако если они остались где-то еще и потеряли связь с iPhone, то поиск усложнится. Впрочем, учитывая подключение AirPods по Bluetooth и их миниатюрность, другого, более продвинутого, способа поиска беспроводных наушников вряд ли стоило бы ожидать.

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