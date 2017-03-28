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В мессенджере Facebook появилась возможность делиться местоположением в реальном времени

28 марта, 2017

Facebook охотно и быстро копирует функции конкурирующих приложений, если полагает их достаточно интересными. Обычно они появляются в социальной сети, однако на этот раз речь идет о приложении мессенджера. Передача местоположения в реальном времени – совсем недавно анонсированная (и даже не у всех работающая) функция приложения «Карт Google» позаимствована и добавлена в мессенджер Facebook. Похожий функционал еще зимой тестировал WhatsApp.

Возможность поделиться своим местоположением Google анонсировал на прошлой неделе, а теперь очень похожая функция появилась в приложении Facebook Messenger. Вы сможете выбрать, кто из контактов будет получать координаты вашего местоположения в мессенджере в режиме реального времени в виде отметки на карте в течение некоторого промежутка времени – вплоть до часа. Местоположением можно поделиться как с группой людей, так и с одним человеком, и в любой момент отключить передачу этих данных. Небольшой таймер покажет, сколько времени вы уже передаете свое местоположение.

В мессенджере Facebook появилась возможность делиться местоположением в реальном времени

После того, как вы включили шэринг местоположения, вы и другой пользователь сможете посмотреть, сколько времени вам потребуется, чтобы добраться друг до друга на автомобиле.

Если вы хотите поделиться некой точкой на карте, а не вашим местоположением, отслеживаемым в режиме реального времени, вы по-прежнему можете сделать это – только вместо функции «Поделиться местоположением в реальном времени» (Share Live Location) после тапа по булавке, следует нажать на красную булавку в правом верхнем углу интерфейса. После этого вы сможете найти какое-то конкретное заведение или место, либо поместить булавку на карте. Затем достаточно нажать на кнопку «Послать».

Новая функция постепенно будет появляться в приложениях мессендежера Facebook на Android и iOS.

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В мессенджере Facebook появилась возможность делиться местоположением в реальном времени В мессенджере Facebook появилась возможность делиться местоположением в реальном времени
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Издатель: Procontent.ru , источник: Gsmarena  
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