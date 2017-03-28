Honor Note 9: первое фото огромного планшетофона

Новый снимок смартфона с большим экраном, который вполне может оказаться Honor Note 9, преемником громадного Honor Note 8 с 6,6 дюймовым экраном. На фото красуется гигантский планшетофон с названием Honor и двойной камерой, как у 5,7-дюймового Honor V9 (или V7 Pro для Европы). Если Honor Note 9 окажется увеличенной версией V9 (V8 Pro), то смартфон обязан получить процессор Kirin 960, как у Huawei Mate 9 и P10.

Характеристики Honor Note 9 вполне могут оказаться следующими:

Громадный экран с разрешением QHD.

6 ГБ оперативной памяти.

12-мегапиксельная камера с возможностью записи видео 4K.

Аккумулятор, емкостью 4000 мАч (как минимум).

Судя по Honor Note 8, который вышел в сентябре прошлого года, премьера его преемника должна состояться через несколько месяцев.

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