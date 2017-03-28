Galaxy S8 получит камеру Sony IMX333

Дата выхода Samsung Galaxy S8 и S8+ уже за углом – новый флагман корейской компании должен быть представлен через пару дней, однако до сих пор некоторые характеристики смартфона остаются скрытыми под завесой тайны. Одна из них – камера. Да, мы знаем, что она будет одинарной, а не двойной, а ее разрешение составляет 12 мегапикселей. Более о камере Galaxy S8 ничего неизвестно.

Свежая порция слухов пророчит звездному дуэту Galaxy новейший модуль камеры Sony IMX333. Его нет даже на официальном сайте Sony. Источник указывает лишь название модели и не делится более никакими подробностями о камере Galaxy S8.

Еще одна функция камеры S8, названная источником – «Быстрый запуск», который в S7 и S7 Edge активируется двойным нажатием на кнопку «Домой». В S8, по слухам, камеру можно будет быстро запустить, нажав на кнопку включения (см. скриншот ниже).

Остальные характеристики камеры S8 остаются неизвестными, хотя недавно сообщалось, что флагман получит возможность снимать видео с частотой до 1000 кадров в секунду для режима супер замедленной съемки, как в Sony Xperia XZ Premium, однако эта информация пока остается под сомнением.

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