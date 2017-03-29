HTC Ultra: флагманский смартфон со Snapdragon 835 может выйти в апреле

Выход смартфонов HTC давно превратился в печальное зрелище, похожее на положение Google на рынке мобильных мессенджеров. После двух лет инкрементальных апгрейдов линейки HTC One, многие эксперты назвали HTC 10 отличным смартфонов (хотя и дорогим на старте продаж). В этом году тайваньский производитель выпустил HTC U Ultra и HTC U Play, однако критиками они были встречены прохладно. Последние несколько месяцев, по слухам, компания работает над еще одним флагманом 2017 года по кодовым названием «Ocean» (Океан).

Смартфон HTC Ultra (Ocean), по информации VentureBeat, получит новый флагманский процессор Snapdragon 835 – эта же модель, как ожидается, будет использоваться в версиях Galaxy S8 и S8 Plus для Северной Америки. Новый флагман HTC, по слухам, получит 5,5-дюймовый экран с разрешением WQHD (2560x1440 пикселей), 12-мегапиксельную основную камеру и 16-мегапиксельную фронтальную, слот для карт памяти microSD. HTC U будет работать на базе Android 7.1 с фирменной оболочкой Sense 9. В продажу смартфон поступит под названием «HTC Ultra».

HTC Ultra, как и HTC U Ultra с его уникальным дисплеем, получит эксклюзивный функционал – датчики в боковых гранях, которые могут определять, когда смартфон сжимают или проводят по граням. Эти действия могут быть привязаны к активации различных функций в приложениях или операционной системе (зум, включение камеры, приглушение звука, запуск приложения – и т.д.).

Характеристики HTC Ultra (предварительные):

Экран : 5,5-дюймов WQHD (2560x1440 пикселей).

: 5,5-дюймов WQHD (2560x1440 пикселей). Камеры : 12 Мп основная, 16 Мп фронтальная.

: 12 Мп основная, 16 Мп фронтальная. Процессор : Snapdragon 835.

: Snapdragon 835. Платформа : Android 7.1 с оболочкой Sense 9.

: Android 7.1 с оболочкой Sense 9. Особенности: датчики в боковых гранях, слот для карт памяти microSD.

Смартфон HTC Ultra, как ожидается, будет официально представлен в середине апреля, а старт глобальных продаж пройдет в начале мая. Будем надеяться, что новую модель HTC ждет успех, в отличие от U Ultra. Впрочем, дожидаться выхода тайваньского флагмана не обязательно – уже сейчас есть возможность купить 5,5-дюймовый Vernee Apollo X с 10-ядерным процессором и 4ГБ/64ГБ памяти по акционной цене в 11 000 рублей.

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