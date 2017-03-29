Красный iPhone 7 в продаже по цене от 61 000 рублей

В России стартовали продажи iPhone 7 и планшетофона 7 Plus в необычном красном цвете. Купить «яблочный» смартфон в благородном красном цвете можно по цене от 61 000 рублей за версию со 128 ГБ памяти. Самый дорогой красный iPhone 7 Plus 256 ГБ обойдется в 79 000 рублей. Кроме цвета, красные варианты iPhone 7 ничем не отличаются от обычных iOS-смартфонов этого же поколения – те же характеристики, корпус, камеры и программного обеспечение.

Продажи красного iPhone 7 в России официально стартовали вчера, во вторник. Смартфоны в новом цвете можно купить как в официальном интернет-магазине Apple, так и в крупных розничных российских сетях.

Кроме красного, iPhone 7 также доступен в других пяти цветах: черный оникс, черный, золотой, серебристый и розовое золото.

На канале TechRax в YouTube был проведен необычный эксперимент – видеоблогер испытал красный iPhone 7 с помощью зажженной спички – в результате эксперимента смартфон не пострадал и видимых повреждение не получил. Возможно, что iPhone 7 Red отличается от остальных цветов некоторой огнеупорностью, хотя повторять эксперимент мы не рекомендуем. Если iPhone 7 кажется для вас слишком дорогим, то рекомендуем планшетофон Vernee Apollo X: 5,5 FHD-экран, 10-ядерный процессор, 4ГБ RAM и 13 Мп камера Sony по цене 11 000 рублей.

ОБЗОРЫ ДРУГИХ МОЩНЫХ СМАРТФОНОВ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

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