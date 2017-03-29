В приложении Periscope появится реклама

Twitter, монетизируя свой покотовый сервис видеотрансляций, запускает рекламу в приложении Periscope в виде роликов, предваряющих трансляции. Реклама в Periscope работает точно так же, как и в видео на Twitter, но появляется до начала запуска трансляции в режиме реального времени, либо архивных передач на Periscope. Пока реклама в приложении доступна только избранным рекламодателям, однако в ближайшие месяце заказать ее смогут любые компании.

Twitter купил приложение Periscope в 2015 году.

YouTube, основная платформа для видеорекламы и соответсвующих бюджетов, переживает исход брендов, огорченных тем, что их реклама включается в антисемитских и других видео, шокирующих потребителей. С YouTube ушли такие крупные рекламодатели, как Verizon Communications, AT&T и Johnson & Johnson.

В YouTube реклама помещается в видео в автоматическом режиме, базируясь на критериях отбора аудитории, которую хочет охватить рекламодатель. Однако, Google не может досконально проверить все те многочисленные видео, которые загружаются на YouTube.

Twitter предлагает рекламодателям тщательно отобранную группу издателей на Periscope, в чьих трансляциях можно купить рекламу. Покупая рекламу в этом приложении, рекламодатель точно знает, в каком контенте будут показаны его ролики. «Мы предлагаем решение этой проблемы», - поясняет Мэттью Дерелла, вице-президент по глобальным операциями и выручке Twitter, - «Мы считаем, что у рекламодателей должен быть контроль над тем, где размещается их реклама».

Видеореклама будет демонстрироваться только в случае просмотра трансляций через платформу Twitter. Трансляции Periscope могут быть интегрированы в Twitter начиная с прошлого года. Рекламодатели смогут покупать рекламу в Periscope через программу Twitter Amplify.

До сегодняшнего дня Twitter монетизировал Periscope исключительно с помощью брендов, покупавших промо-твиты, которые помещались в ленты новостей для пользователей даже в том случае, если эти пользователи не следили за компанией в Twitter. Цель – привлечь больше внимания к прямым трансляциям компании на Periscope.

Twitter активно стремится нарастить потоки выручки. Акции компании в этом году пока упали на 8%, поскольку инвесторы обеспокоены замедлившимся ростом аудтории и снизившейся выручкой от продажи рекламы, а также острой конкуренцией со стороны Instagram, Snapchat и других альтернативных приложений. В четвертом квартале прошлого года Twitter отчитался о наименьших темпах роста выручки за все четыре года после размещения акций на бирже, а выручка от рекламы по сравнению с прошлым годом снизилась. Компания предупредила, что рекламная выручка продолжит отставать от роста пользовательской базы в 2017 году. Twitter также рассматривает возможость введения платной подписки.

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