Galaxy S8: обзор характеристик, цена, дата выхода

Сегодня в Нью-Йорке состоится презентация флагманского смартфона Samsung, который станет настоящим испытанием для южнокорейского производителя после провального Galaxy Note 7. Предлагаем обзор известных характеристик Galaxy S8, вероятных цен на S8 и S8+, а также подборку особенностей флагмана на базе неофициальной информации. Дата выхода Galaxy S8 в продажу – 21 апреля.

2 модели

Версии Edge больше не будет – обе модели получат изогнутый экран, заходящий на боковые грани Galaxy S8. Разница в диагоналях экрана сохранится – 0,4 дюйма, однако размеры дисплеев S8 увеличатся – 5,8 дюймов для «маленького» варианта и 6,2 дюйма для Galaxy S8+.

Экран без кромок

Super AMOLED экран Galaxy S8 стал шире – соотношение сторон 18,5:9 вместо 16:9 на предыдущей модели флагманского смартфона. Верхняя и нижняя кромки стали минимальны. Благодаря изогнутому экрану боковые грани и ранее фактически перестали существовать. Конечно, это не Xiaomi Mi Mix, но S8 вполне может сравниться с LG G6 в минимализме граней.

Сканер отпечатков пальцев

Места на фронтальной панели для сканера нет, а внедрять его прямо в экран пока рано. Поэтому сканер отпечатков пальцев в Galaxy S8 будет расположен на задней панели, напротив датчика пульсометра и рядом с камерой. Не самое удобное место, чтобы дотягиваться пальцем. Кроме того, можно нечаянно испачкать окошко камеры.

Распознавание лица в Galaxy S8 – новое дополнение к биометрическим системам защиты гаджетов. Технология отличается от сканера радужной оболочки глаза, который также присутствует в Galaxy S8, и будет использоваться для проведения мобильных платежей Samsung Pay и других сервисов, требующих верификации пользователя.

Процессор

По слухам, Samsung для Galaxy S8 скупил все процессоры Qualcomm Snapdragon 835, которые производятся на заводах южнокорейской компании. Некоторое время дуэт Galaxy S8 будет единственными моделям смартфонов с флагманским процессором Snapdragon 835. Бенчмарки показывают, что в последней модели «системы-на-кристалле» улучшена многоядерная производительность и мощность графического ускорителя (GPU), однако Snapdragon 821 по-прежнему остается вполне достойным процессором.

Собственный процессор Samsung Exynos 8895 будет использоваться в части Galaxy S8 и может оказаться даже мощнее Snapdragon 835. Дело за тем, кто эффективней кастомизирует ядра ARM – Samsung или Qualcomm.

Программное обеспечение

Galaxy S8 получит новую оболочку Samsung Experience. Минималистский стиль и экранные кнопки – линейка Galaxy оставалась последним бастионом использования физических кнопок, они использовались даже в планшетах.

Bixby, цифровой помощник от Samsung, будет играть большую роль в новом интерфейсе S8. У Sasmung уже давно был сервис S Voice, однако Bixby более функционален и персонализирован.

Камера

Один из компонентов, которые Samsung не собирается менять – все указывает на то, что в Galaxy S8 будет использоваться примерно тот же модуль камеры. 12-мегапиксельная матрица с широкой апертурой, автофокус Dual Pixel и система оптической стабилизации неплохо показали себя в предыдущем поколении флагманов, однако даже с обновлением программного обеспечения камеры им придется конкурировать с двойными камерами, которыми оснащено большинство флагманских смартфонов 2017 года.

Камера для сэлфи в Galaxy S8 получила новую матрицу – 8 мегапикселей вместо 5 Мп, о других изменениях фронтальной камеры в новом флагмане не сообщается.

Корпус

Фронтальная панель Galaxy S8 практически лишилась кромок, однако в остальном дизайн смарфтона почти не изменился, за исключением подросших размеров. Полностью стеклянные фронтальные и задняя панели, смонтированные на металлическое шасси – тот же подход к дизайну корпуса S8, что и в предыдущей модели. Galaxy S8 сохранит сертификацию IP68 – защита от пыли и воды на глубине до полутора метров в течение получаса.

Аккумулятор

Емкость аккумулятора почти не изменилась – те же 3000 мАч в «маленьком» Galaxy S8 и 3500 мАч (на 100 больше) в «большом» Galaxy S8+. Информации об улучшении технологии быстрой зарядки (как проводной, так и беспроводной) пока нет.

Цена и дата выхода

Galaxy S8 с экраном 5,8 дюйма обойдется в 830 евро (порядка 50 000 рублей). Цена 6,2-дюймового S8+ стартует с 930 евро (около 56 000 рублей).

Предзаказы на Galaxy S8 будут приниматься в начале апреля, а в розничных магазинах новый флагман Samsung должен появиться 21 апреля, примерно через три недели.

Дополнительная информация

Samsung вместе с Galaxy S8 предложит докупить специальный док Desktop Experience или DeX, похожий на Continuum для Windows Mobile. В нем будут полноразмерные порты для подключения периферии и десктопный интерфейс, чтобы Galaxy S8 можно было использовать как замену обычному компьютеру.

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