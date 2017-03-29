Бесплатные VPN на Андроид – стоит ли рисковать?

В Google Play около 250 приложений VPN для Android, предлагающих доступ к виртуальным частным сетям. Это хорошие новости, но есть и плохие. Заметное число приложений на самом деле могут пробить серьезную брешь в безопасности вашего смартфона и открыть несанкционированный доступ к вашим личным данным. Недавнее исследование австралийских и американских исследователей показало, что многие приложения VPN на Андроид потенциально могут принести вред, давая возможность посторонним шпионить за «защищенной» передачей данных, отслеживать поведение пользователей или попросту не работают, как положено.

Все приложения VPN можно сразу записать в категорию риска, однако такое предположение будет неверным. Ряд бесплатных VPN для Android, такие как Opera VPN или TunnelBear VPN, предлагаются известными компаниями с репутацией, провайдерами проверенных аналогичных решений для десктопа, разработчиками антивирусов. Впрочем, большинство тем или иным ограничением подталкивают пользователя к покупке платной версии или подписки на VPN.

Оправдывают ли бесплатные приложения VPN риск?

«Использование даже бесплатного VPN лучше, чем вовсе обходится без защиты конфиденциальных данных в интернете на смартфоне», - полагает Джо Карсон, главный специалист по безопасности в Thycotic, провайдера сервисов информационной безопасности из Вашингтона, США, - «Однако если вы скачиваете бесплатное приложение VPN на Android, то стоит провести предварительных отбор надежных решений». В этом поможет обзор лучших VPN для Android.

Необходимо выяснить, где находится разработчик приложения VPN – сервисы от компаний из Китая, России и других стран с «подмоченной» репутацией защиты данных, стоит исключить. Поэтому следует обратить внимание прежде всего на тех разработчиков, имя которых на слуху и чьим продуктам вы доверяете.

Бесплатный VPN бывает только в мышеловке?

«Не думаю, что VPN приложения защищены, особенно бесплатные», - довольно скептически относится к бесплатным сервисам Райан О`Лири, вице-президент исследовательского центра угроз в WhiteHat Security, Санта-Клара, Калифорния, - «Чем меньше стоит приложение или сервис VPN, тем больше вероятность, что у него есть проблемы с безопасностью».

Разработчики приложений хотят заработать, однако с VPN приложением, тем более на Андроид, это задача не из легких. «В лучшем случае они получают деньги с рекламы, в худшем – продают ваши конфиденциальные данные. Еще раз подчеркну – чем дешевле приложение, тем больше риск проблем с ним».

Вообще, слово «бесплатный» в сочетании с VPN на Android должно сразу настораживать. Недобросовестные разработчики могут использовать «бесплатных» пользователей как ноды для своей «анонимной» сети или увеличения ее пропускной способности в пользу других пользователей.

«VPN – штука дорогая», - поясняет Райн О`Лири, - «В случае с бесплатными приложениями VPN на Android всегда существует вероятность, что вашим соединением пользуется кто-то еще».

Самый большой риск использования сомнительных VPN приложений – возможность потерять контроль над своими данными. Предполагается, что VPN сервис шифрует поток данных с вашего девайса и в зашифрованном виде передает на сервера сервиса, откуда данные уже уходят в открытый интернет. Однако плохо сконфигурированный сервис (умышленно или по небрежности разработчика) может оставить все ваши данные незащищенными и даже эксплуатировать ваше зашифрованное соединение в мошеннических целях.

«Ваши данные могут быть перехвачены или расшифрованы», - поясняет Мэт Гэнгвер, старший технический директор Rook Secutity из Индианаполиса, - «Злоумышленники могут использовать ваше соединение для криминальной активности в интернете или для заметания следов».

Как выбрать VPN приложение для Android

Стоит ли рисковать, используя бесплатный VPN сервис на смартфоне в виде приложения? Эксперты сходятся во мнении, что риск оправдан только в том случае, если бесплатное приложение завоевало репутацию и безоговорочно надежно.

Если вы сталкиваетесь с платным VPN приложением на Андроид или подпиской на сервис в виде встроенной покупки, то с целью защиты данных лучше выбрать этот вариант. Конечно, платное приложение (сервис) не гарантирует безопасность, но даже частично платный VPN часто более надежно защищает ваши данные и предлагает более качественную поддержку и своевременные обновления.

Выходом из положения может стать использование приложений от известных провайдеров VPN для обычных компьютеров, разработчиков популярных программ вроде Opera или антивирусных компаний. Почти наверняка такой VPN для Андроид будет платным – будь то встроенные покупки или платная подписка. Однако, такие приложения обычно предлагают ограниченный объем бесплатного VPN трафика ежемесячно – к примеру, 500 мегабайт у TunnelBear или 250 МБ у RocketVPN.

Среди надежных и частично бесплатных VPN на Android можно назвать: SecureLine VPN от Avast и Phantom VPN от Avira. Также стоит упомянуть Freedome VPN от F-Secure. Это платный сервис, стоит 489 рублей в месяц (дешевле, если подключить автопродление подиски). Есть бесплатный пробный период 5 дней. Приложение Freedome VPN особо отмечено авторами исследования защищенности VPN для Android как наиболее надежное.

Однако, если вы не хотите платить за VPN на Андроид и ищите бесплатное приложение, то следует провести собственное небольшое исследование – узнать, насколько надежен разработчик, и в какой стране он располагается. Также обратите внимание на разрешения, которые запрашивает приложение – к примеру, зачем VPN приложению доступ к SMS или телефонной книге? Почитайте отзывы пользователей – особенно стоит обратить внимание на оставивших 3 и менее звезд, чтобы узнать о проблемах и недостатках приложения.

«VPN для Android – надежный способ защитить информацию и конфиденциальные данные на смартфоне. Однако только в том случае, если приложение качественное, а сервис реализован корректно. Не забывайте, что вы получаете ровно столько безопасности, за сколько заплатили», - резюмирует О`Лири.

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