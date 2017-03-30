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День рожденье мобильника: скидки на смартфоны и аксессуары

30 марта, 2017

3-го апреля, ровно 44 года назад, состоялся самый первый звонок по мобильному телефону. В 1973 году, вооружившись прототипами современных сотовых телефонов, Мартин Купер из Motorola и Джоел Энджел позвонили друг другу, совершив первый в истории человечества звонок по мобильнику. За без малого полвека мобильные телефоны превратились в настоящие носимые компьютеры, мощь которых превосходит тогдашние суперкомпьютеры для военных. В честь дня рождения мобильника, магазин GearBest начинает грандиозную распродажу смартфонов и аксессуаров к ним.

В акции участвуют десятки моделей – от самых доступных, по цене от 2895 рублей, до меганавороченных «киллеров» с мощнейшим железом и низкой ценой. Ярким представителем последних является OnePlus 3T, способный на равных соперничать с вдвое дорогими флагманами от «известных брендов». Планшетофон с 5,5-дюймовым AMOLED-экраном, процессором Snapdragon 821, 6 ГБ оперативной памяти и 16-мегапиксельной камерой можно купить всего за… 23 171 рублей (не забудьте про купон On330ru). Доставка в Россию – бесплатно.

Купить OnePlus 3T со скидкой и бесплатной доставкой

На другом конце спектра – сверхдоступный, но достаточно бодрый VKworld F1. Аппарат создан производителем, специализирующемся на производстве доступных смартфонов. Еще пару лет назад такой смартфон стоил бы раза в два дороже (курс доллара тут не при чем). VKworld F1 предлагает яркий 4,5-дюймовый экран, шустрый 4-ядерный процессор и 5-мегапиксельную камеру за весьма скромные 2 895 рублей, т.е. за 50 долларов вы получаете неплохой новый смартфон для повседневного использования. Есть «беленький» вариант корпуса.

Смартфон VKworld F1 по цене ниже 3000 рублей

Заходите на распродажу смартфонов ко Дню рождения мобильника на GearBest.com и попробуйте устоять под массированной атакой скидок и специальных цен – в продаже несколько десятков смартфонов от Motorola, ZTE, Xiaomi, Ulefone, Oukitel, Lenovo и других производителей.

Распродажа смартфонов ко Дню рождения мобильника

Также не пропустите мега-акцию на стильный Doogee T5 Lite, обзор которого мы публиковали не так давно. Необычный дизайн смартфона выгодно выделяет его из общей массы, а мощный аккумулятор на 4500 мАч позволяет неустанно трудиться аппарату на базе мощного железа в течение дня без подзарядки.

Doogee T5 Lite по сниженной цене

Купить Doogee T5 Lite по специальной цене 5792 рубля (купон для дополнительной скидки – DTGB).

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День рожденье мобильника: скидки на смартфоны и аксессуары День рожденье мобильника: скидки на смартфоны и аксессуары День рожденье мобильника: скидки на смартфоны и аксессуары День рожденье мобильника: скидки на смартфоны и аксессуары
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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