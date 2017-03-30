День рожденье мобильника: скидки на смартфоны и аксессуары

3-го апреля, ровно 44 года назад, состоялся самый первый звонок по мобильному телефону. В 1973 году, вооружившись прототипами современных сотовых телефонов, Мартин Купер из Motorola и Джоел Энджел позвонили друг другу, совершив первый в истории человечества звонок по мобильнику. За без малого полвека мобильные телефоны превратились в настоящие носимые компьютеры, мощь которых превосходит тогдашние суперкомпьютеры для военных. В честь дня рождения мобильника, магазин GearBest начинает грандиозную распродажу смартфонов и аксессуаров к ним.

В акции участвуют десятки моделей – от самых доступных, по цене от 2895 рублей, до меганавороченных «киллеров» с мощнейшим железом и низкой ценой. Ярким представителем последних является OnePlus 3T, способный на равных соперничать с вдвое дорогими флагманами от «известных брендов». Планшетофон с 5,5-дюймовым AMOLED-экраном, процессором Snapdragon 821, 6 ГБ оперативной памяти и 16-мегапиксельной камерой можно купить всего за… 23 171 рублей (не забудьте про купон On330ru). Доставка в Россию – бесплатно.

На другом конце спектра – сверхдоступный, но достаточно бодрый VKworld F1. Аппарат создан производителем, специализирующемся на производстве доступных смартфонов. Еще пару лет назад такой смартфон стоил бы раза в два дороже (курс доллара тут не при чем). VKworld F1 предлагает яркий 4,5-дюймовый экран, шустрый 4-ядерный процессор и 5-мегапиксельную камеру за весьма скромные 2 895 рублей, т.е. за 50 долларов вы получаете неплохой новый смартфон для повседневного использования. Есть «беленький» вариант корпуса.

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