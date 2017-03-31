В Telegram появились голосовые звонки со сквозным шифрованием

Telegram стал одним из последних мессенджеров на Android и iOS, получившим серьезное обновление, одако в отличие от Facebook Messenger, WhatsApp, Viber и Hike, речь не идет о заимствовании из Snapchat. В приложении Telegram появились долгожданные голосовые звонки.

Голосовые звонки уже давным-давно работают в других мессенджерах, однако Telegram позиционируется как защищенное приложение со сквозным шифрованием, поэтому эта заурядная функция появилась в приложении позже других. Отметим, что сквозное шифрование также работает и в голосовых вызовах мессенджера.

Telegram был создан, Павлом Дуровым, создателем социальной сети ВКонтакте. После ухода из компании, Дуров сфокусировался на разработке мессенджера Telegram, который стал популярен после покупки компанией Facebook похожего приложения WhatsApp. Теперь WhatsApp стал самым популярным мессенджером на планете с его миллиардом пользователей. У Telegram в феврале 2016 года (последняя доступная статистика по аудитории мессенджера) было 100 млн пользователей ежемесячно. Заметно меньше – но тоже вполне внушительно. Ежедневно в Telegram приходили 350 000 новых пользователей.

Пользователи Telegram скоро получат возможность общаться с помощью бесплатных голосовых звонков. Новый функционал пока доступен только в странах Европы, а остальной мир получит долгожданную функцию чуть позднее.

Сейчас практически у всех мессенджеров есть функция голосового вызова, каким образом Telegram планируется выделиться на фоне конкурентов? Компания сделала ставку на качество звонков.

В Telegram, по заявлению разработчиков, используется искусственный интеллект, который постоянно улучшает качество голосовых звонков. ИИ использует различную информацию о звонке, такую как скорость сети, время пинга, процент потери пакетов и так далее, для оптимизации каждого звонка и улучшения своих алгоритмов. Чем больше пользователь говорит по Telegram, тем лучше с течением времени становится качество голосовой связи.

В приложении Telegram есть дополнительные опции для настройки голосовых звонков – к примеру, пользователь может выбрать экономный режим для экономии мобильного трафика в обмен на некоторое ухудшение качества связи. Также можно установить прием звонков только от тех пользователей, которые есть в списке контактов.

Голосовые звонки в Telegram шифруются. Компания поясняет, что фрейворк для функции «Секретный чат» был адаптирован под голосовые звонки.

«Звонки в Telegram созданы на базе проверенного временем сквозного шифрования Secret Chats. Ключевой верификационный пользовательский интерфейс, представленный нами в 2013 году для защиты от атак типа «человек посередине» показал отличную работу в Telegram (и других приложениях, которые его использовали), однако для Звонков нам нужно было что-то более легкое. Поэтому мы улучшили механизм обмена ключами», - сообщается в блоге мессенджера.

На практике это означает, что два человека, созванивающиеся через Telegram, смогут сравнить четыре эмодзи, показывающие, что их звонок зашифрован. Это более удобный подход, чем пары слов или длинные пароли, которые используются в других защищенных коммуникационных сервисах, таких как Signal.

В 2015 году компания по мобильной безопасности Zimperium сообщила, что система Telegram «не остановит продвинутых хакеров от чтения вашей переписки».

«Telegram – это испорченный телефон с хилой доморощенной системой шифрования и масштабными утечками метаданных. Приложение ворует телефонную книгу, а теперь еще и стало местом тусовки террористов. Вряд ли можно найти сочетание хуже для «защищенного» мессенджера», - написал исследователь The Grugq позднее в 2015 году в своем блоге.

Мнения особенно интересны, поскольку Telegram пользуется популярностью у приверженцев Исламского государства (запрещенной в России организации), по сообщениям некоторых СМИ. Мессенджер удалил и заблокировал связанные с ИС контент в своем сервисе. Сделано это было после атак в Париже в 2015 году, когда Telegram, как стало известно его владельцам, был использован для распространение пропаганды через функцию трансляций. В мессенджере стало проще пожаловаться на неподобающие материалы, однако, как и другие приложения, Telegram критикуют политики за шифрование, которое, как они полагают, помогает врагам.

На этой неделе Амбер Радд, Министр внутренних дел Великобритании, выделила WhatsApp, который в прошлом году включил по умолчанию сквозное шифрование своих чатов.

«Мы должны убедиться, что приложения, такие как WhatsApp и множество им подобных, не предоставляют террористам секретного канала для коммуникации друг с другом», - заявила она в интервью BBC, - «Раньше, получив ордер и на законных основаниях, спецслужбы могли прослушивать телефонные переговоры или незаметно вскрывать переписку по почте. Однако сейчас необходимо убедиться, что наши спецслужбы имеют возможность получить доступ к зашифрованным приложениям, таким как WhatsApp».

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30808.html