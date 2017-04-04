Apple заказал у Samsung 70 млн OLED-панелей для iPhone 8

«Яблочная» компания разместила заказ на 70 млн OLED-панелей у южнокорейской Samsung для производства следующего поколения своих смартфонов, а именно – iPhone 8, сообщают несколько источников Nikkei. В зависимости от спроса, объем заказа OLED-панелей в последствие может быть увеличен. 70 млн компонентов для экрана iPhone 8 должны быть произведены в этом году. Информацию подтвердил аналитик Дэвид Хсиех из IHS Markit, пояснив, что фабрики Samsung могут поставить до 95 млн OLED-панелей для Apple, если это потребуется.

Вне зависимости от объемов заказа, некоторые панели могут быть использованы для производства iPhone в этом году, однако в продажу смартфоны поступят только в 2018, решает спрос на iPhone 8.

В феврале сообщалось, что Apple заключил с Samsung контракт на производство 60 млн OLED-панелей на общую сумму 4,3 млрд $. Вероятно, Apple решил увеличить заказ, основываясь на более оптимистичных прогнозах по продаже iPhone 8.

iPhone 8 получил беспроводную зарядку и 3D-технологию распознавания лиц, а также замену физической кнопки «Домой» виртуальным аналогом, - подтверждает источник Nikkei ранее циркулировавшие слухи. Новое поколение iPhone также будет водозащищенным, как и iPhone 7, однако стандарт защищенности может вырасти до IP68.

Apple также может предложить две модели на базе LCD-экранов с диагоналями 4,7 и 5,5 дюймов. У этих версий iPhone 8 будет беспроводная зарядка и водозащищенность, однако сохранится физическая кнопка домой.

iPhone 8 с OLED-панелью получит 5,2-дюймовый экран, утверждают источники Nikkei. Ранее, впрочем, сообщалось, что следующее поколение смартфонов Apple получит 5,8-дюймовый экран. Разницу в диагоналях может объяснить использование виртуально кнопки «Домой», которая займет порядка 0,7 дюймов.

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