Android стал самой популярной операционной системой в мире

Мобильная операционная система Google стала самой популярной на планете на всех платформах, обогнав Microsoft Windows в марте – сообщает известный веб-аналитик. По отчету StatCounter, доля Android составила 37,93% против 37,91% у Windows. Третье место досталось iOS, доля которой – скромные 13,09%, а у macOS/OS X и того меньше – 5,17%.

Доля Windows в онлайн неуклонно снижалась с 2012 года, когда на базе этой операционной системы работало более 80% устройств, выходящих в интернет. В этот же период Android, наоборот, активно рос, начав всего лишь с 2,4%. Использование iOS также увеличилось, а доля Mac немного сократилась.

Глава StatCounter, Аодан Каллен, связал текущую ситуацию с растущей популярностью смартфонов, падением популярность ноутбуков и настольных компьютеров, а также важностью густонаселенного азиатского рынка. Фрагментация Android по версиям операционной системы в отчете StatCounter не учитывается.

В Северной Америке Windows сохранила лидирующую позицию с долей в 39,5%, на втором месте iOS с 25,7%, а Android занимает третье место – 21,2%. В Европе Windows может похвастаться 51,7%, а Android довольствуется вторым местом, занимая 23,6%.

Страны Азии – территория Android, где доля мобильной операционной системы Google составляет 52,2%, а Microsoft – 29,2%.

В Китае iPhone недавно спустился на пятое место, пропустив вперед локальных производителей смартфонов на базе Android: Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi. Эти компании предлагают более выгодные цены на свои смартфоны и активно завоевывают премиальный сегмент, традиционный для iPhone рынок.

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