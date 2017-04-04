Фитнес-приложение All Day от Adidas: персональный тренер в смартфоне

Для Android и iOS существует множество фитнес-приложений и сервисов, однако большинство из них связано с упражнениями и физической активностью, направленными исключительно на потерю веса (или набор мышечной массы). Adidas полагает, что фитнес-приложение должно быть более функциональными и разносторонним, анонсируя приложение All Day, посвященное четырем областям, являющимся «ключевыми драйверами атлетического образа жизни».

Приложение Adidas предлагает не только инструменты для отслеживания разнообразных физических активностей и упражнение, но и идеи, техники и вдохновение, связанные с четырьмя «китами», на которых строится здоровый образ жизни: движение, питание, образ мышления и отдых. Компания провела обширные исследования и собрала все ключевые наработки, которые скопились за годы работы на спортивном рынке. Вся информация и контент, предлагаемые фитнес-приложением Adidas, базируются на данных, спортивных результатах и поведенческих инсайтах от партнеров компании и экспертов.

После запуска приложения All Day от Adidas, пользователь получает двенадцать «Открытий», которые состоят из краткосрочных упражнений и практик, связанных с четырьмя указанными выше столпами здорового образа жизни. В их числе – советы по питанию от Кандис Кумай, упражнения от учителя йоги Адриена Мишлера и тренера Стивена Чеука. Есть даже треки от DJ Nina Las Vegas, обещающие помочь лучше высыпаться после упражнений. Adidas в ходе разработки и поддержки фитнес-приложения также сотрудничает с такими организациями, как Американский колледж спортивной медицины. Партнерство позволяет создать программы, более эффективно помогающие достигать фитнес-целей.

Приложение All Day от Adidas пока недоступно в Google Play, однако можно подписаться на уведомление о его выходе – так вы получите возможность познакомится с фитнес-приложением именитой компании одними из первых.

Приложение будет совместимо с Google Fit, тако что его можно использовать совместно с другими фитнес-приложениями. Ключевой аудиторией нового приложения Adidas выбрал женщин, однако в будущем будут добавлены функции специально для мужчин.

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