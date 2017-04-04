iPhone 8: OLED дисплей как главный компонент

iPhone 8 станет новым флагманов Apple в этом году, предложив пользователям целый ряд новых функций и особенностей, которых никогда в «яблочных» смартфонах не было. Самым главным новым компонентом iPhone 8 станет его дисплей. Дело не только в увеличении диагонали до 5,8 дюймов, но и в использовании OLED дисплея. Apple, по данным источников, уже заказал 70 млн OLED-панелей для дисплея нового iPhone у Samsung. Вряд ли стоит ожидать от калифорнийской компании подтверждения характеристик iPhone 8 до его официальной презентации, но поставщики Apple регулярно снабжают нас вполне достоверными утечками.

Глава LG заявил в ходе одной из недавних конференции, что в ближайшие пару лет спрос на LCD-дисплей останется стабильными, несмотря на переход Apple на OLED.

«Apple пока не может полностью переключиться на дисплеи типа OLED в iPhone», - считает CEO LG, - «Учитывая ежегодный выпуск на рынок около 220-230 млн iPhone, OLED не станет единственным типом дисплея для новых iPhone».

Поставщиком дисплеев для iPhone с OLED станет Samsung, который, похоже, будет единственной компанией, предоставляющей Apple панели для iPhone 8 в ближайший год. Однако, его конкуренты, LG Display, Japan Display и BOE, активно инвестируют в строительство и запуск фабрик по производству OLED дисплеев. Массовое производство OLED экранов для смартфонов должно стартовать во второй половине этого года.

Доля iPhone 8 может достичь 30% от продаж «яблочных» смартфонов в этом году. Ожидается, что Apple представит три различных модели iPhone 2017. Большинство источников и аналитиков сходятся во мнении, что это осенью на рынок выйдут iPhone 8, iPhone 7s и iPhone 7s Plus. Первый будет оснащен 5,8-дюймовым OLED-экраном, новым «стеклянным» корпусом и виртуальной кнопкой «домой», встроенной в дисплей. Две остальных модели будут довольствоваться обычными LCD-экранами и сохранят «физическую» кнопку «домой».

OLED дисплей обладает беспорными преимуществами перед обычными LCD, за исключением цены. Такие экраны по-прежнему остаются дорогими. Соответственно, замена разбитого экрана iPhone 8 обойдется существенно дороже, чем замена дисплея iphone 6s, 7 и даже 7s. Впрочем, с запуском массового производства OLED дисплеев, их цена будет неуклонно снижаться, а такие экрана перестанут быть прерогативой премиум-сегмента.

Среди основных преимуществ OLED можно назвать:

Увеличенная яркость.

Меньшее потребление энергии.

Сниженные вес и толщина.

Гибкость (благодаря OLED возможны «гибкие» дисплеи, как в Galaxy S8).

Увеличенный угол обзора – 170 градусов.

Недостатками OLED дисплеев является их сниженное время работы (порядка 14 000 часов или полтора года до выхода из строя синей пленки), дороговизна производства (в настоящий момент) и легкая повреждаемость водой.

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