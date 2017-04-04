Обзор 15 лучших приложений для велосипедистов на Android и iPhone

Смартфоны достаточно давно стали верным спутником для многих людей. Благодаря специализированным приложениям iPhone или девайс на Android поможет в решение самых разных задач – от приготовления блюд до строительства домов. Поездки на велосипедах – не исключение. Велоспорт набирает популярность в России, поэтому армия любителей «двухколесных коней» растет с каждым годом. Обзор самых полезных приложений для велосипедистов на Android и iPhone ниже.

Подавляющее большинство приложений для велосипедистов из обзора доступны как на Andriod, так и на iPhone. Также, почти все приложения для велоспорта и велотуризма в подборке можно скачать совершенно бесплатно из Google Play или App Store на соответствующий смартфон.

Некоторые приложения для велосипедистов при использовании требуют установки смартфона на руль велосипеда для манипуляций (например, Карты Google), для работы других (например, Strava), достаточно нажать на кнопку «Старт» и положить смартфон в карман – остальное дело техники.

Топ-15 бесплатных приложений для велосипедистов на iOS и Android: Strava, Map My Ride, Endomondo и другие

Endomondo

Приложение для отслеживания активности с огромной армией фанатов. Львиная доля привлекательности Endomondo заключается в простоте этого приложения для велосипедистов по сравнению с аналогичными программами, такими как Strava. Endomondo отслеживает такие параметры, как продолжительность поездки, скорость, потраченные калории. Приложение можно использовать совместно с монитором сердцебиения (в смарт-часах или фитнес-браслете). Благодаря записи всех параметров тренировки на велосипеде, вы сможете более тщательно планировать занятия и анализировать свои показатели.

Приложение Endomondo доступно на Android и iPhone, скачать его можно бесплатно. Содержит встроенные покупки.

Wahoo Fitness

Наверное, самое большое преимущество этого приложения заключается в том, что оно дружит буквально со всеми. Wahoo Fitness легко присоединяется к самым разным Bluetooth-датчикам, таким как монитор сердечного ритма, датчик скорости или мощности (типа Stages). С плагином Wahoo Key можно подключиться к сенсорам ANT+.

В отличие от большинства «закрытых» экосистем, приложение Wahoo Fitness позволяет загружать данные на любые сайты и сервисы для велосипедистов - Strava, MapMyFitness, TrainingPeaks и MyFitnessPal. Если нужно, то данные о велотренировке можно экспортировать в одном из пяти форматов в виде файла, сохранив его в Dropbox или отослав по электронной почте. Если вы специалист или просто любите работать с подробными данными, то вам понравится приложение Wahoo Fitness для велосипедистов. Оно позволяет настроить данные по скорости, мощности, частоте сердечных сокращений и так далее. Кроме того, в приложении можно активировать карту с привязкой координат по GPS, хотя эта функция быстро сажает аккумулятор смартфона.

Приложение Wahoo Fitness для любителей велопрогулок и велоспорта доступно как на Андроид, так и на iPhone. Скачать можно бесплатно.

Cyclemeter

Это приложение превратить ваш смартфон в навороченный и мощный велокомпьютер, особенно если вы отважитесь прикрепить iPhone на руль велосипеда. У Cyclemeter на iOS масса настроек и функций, которые можно менять и использоваться прямо во время поездки. Кроме того, после велопрогулки приложение услужливо предоставит огромный массив данных для анализа и повышение эффективности велосипедиста.

Приложение Cyclemeter позволяет запускать и останавливать отслеживание велопрогулки с помощью кнопки на наушнике iPhone, а интегрированные карты Google помогут сориентироваться в незнакомых районах. С Cyclemeter можно пытаться побить свой собственный рекорд на одном и том же маршруте, настроить аудио уведомления на время, частоту пульса, дистанцию и другие переменные. Приложение также позволяет составить продуманную программу тренировок с интервалами, коридорами мощности, зонами разных ЧСС и интеграцией в онлайн-календарь.

Cyclemeter может экспортировать и импортировать маршруты, а также похвастаться интеграцией Strava, Facebook и Twitter.

Приложение Cyclemeter для велосипедистов можно скачать бесплатно на iPhone, есть поддержка смарт-часов Apple Watch. Версия на Android, увы, отсутствует.

Карты Google

Мощное навигационное приложение, которое можно использовать и для прокладывания маршрутов на велосипеде. Карты Google есть практически в любом смартфоне на Android, а на iPhone Apple предлагает пользоваться фирменным приложением, однако до сервиса Google нативным iOS-картам все-таки далеко. В Картах Google можно найти велодорожки для комфортных тренировок и построить дружелюбные для велосипедистов маршруты.

Конечно, Карты Google не являются специализированным приложением для велосипедистов, но как навигационный сервис они вне конкуренции – пошаговая навигация с аудиоподсказками, подробнейшие карты как городов, так и загородных тропинок, детализированные спутниковые снимки и масса справочной информации.

Приложение Карты Google можно скачать бесплатно как на iPhone, так и на Android. Встроенные покупки отсутствуют, а равно и ограничения функционала.

Map My Ride

Приложение Map My Ride похоже на Cyclemeter, однако у него есть эксклюзивная особенность – опыт разработчика в создании программного обеспечения для маршрутов. В Map My Ride можно не только отслеживать поездки на велосипеде, но и вести дневник питания велосипедиста, вносить данные о весе и так далее. Встроенные карты помогут любители велопутешествий проложить маршрут и сориентироваться на незнакомой местности.

Приложение работает с любым датчиком Bluetooth Smart, а через плагин и с сенсорами ANT+ .

Платная версия приложение Map My Ride предлагает планы тренировок для велоспорта, более продвинутые опции создания велосипедных маршрутов и отслеживание положение пользователя в режим реального времени. Координатами в «прямом эфире» можно делиться с друзьями для координации совместных велопоездок и/или родственниками, чтобы те знали, где проходит ваше велопутешествие.

Базовая версия Map My Ride доступна для скачивания на iPhone и Android бесплатно. Кроме добавление указанных выше функций, переход на премиум-версию избавит вас от рекламы в приложении.

Strava

Хотя приложение Strava можно скачать на iPhone или Android и использовать в качестве велокомпьютера, многие велосипедисты используют Garmin для мониторинга поездок на велосипеде, а затем смотрят в Strava показатели своих друзей-велосипедистов. Все индивидуальные маршруты, загруженные в приложение, автоматически сравниваются с поездками других пользователей-велосипедистов по популярным маршрутам для построения рейтингов.

В платной версии приложения Strava велосипедисты смогут получить анализ показателей после поездки, возможность построения маршрутов и обратную связь в реальном времени. Функция отслеживания в реальном времени показывает, насколько быстро вы двигаетесь по сравнению с другими велосипедистами на данном конкретном подъеме, лесной тропинке или шоссе.

Основное преимущество Strava – социальный компонент. Как и ВКонтакте или Facebook вы сможете следить за друзьями, смотреть, где они катаются, оставлять комментарии и оценивать поездки, а также публиковать отчеты с фото о своих поездках на велосипеде и более масштабных велопутешествиях.

Приложение Strava для велосипедистов с базовым функционалом можно скачать бесплатно как на iPhone, так и на Android. Премиум-версия в виде подписки (отметим, не дешевой) доступна через встроенные покупки.

Viewranger

Это приложение пригодится тем, кто предпочитает уехать на велосипеде подальше от шумных городов и оживленных трасс. Рекомендуется всем велопутешественникам и велосипедистам, ценящим приключения и природу. Приложение Viewranger полагается на бесплатную карту OpenCycle, охватывающую весь мир, так что вы сможете проложить маршрут для велопоездки там, где другие приложения окажутся бессильны.

Viewranger за дополнительную плату предлагает 20 детализированных карт стран мира. Приложение хранит карты на телефоне, а для навигации использует встроенный в смартфон GPS, так что необходимость в постоянном Интернет-соединении отсутствует – отличный функционал для велосипедистов, предпочитающих дикие лесные или горные тропки.

Приложение позволяет создавать маршруты и делиться ими с другими велосипедистами, а также загружать треки других любителей велоспорта. Во Viewranger имеется функция отслеживания местоположения в режиме реального времени Buddy Beacon, которая позволяет указать на карте ваши текущие координаты для друзей или вообще для всех пользователей приложения.

Вело-приложение Buddy Beacon доступно бесплатно как на iOS, так и на Android. Есть встроенные покупки. Скачать бесплатно можно по ссылкам ниже.

First Aid by British Red Cross

Не всегда катание на велосипеде проходить без происшествий, особенно печально падение на предательски твердый асфальт может закончиться, если вы пренебрегаете защитой. Приложение «Первая медицинская помощь» от британского Красного креста поможет велосипедисту правильно обработать рану, наложить жгут в случае серьезного кровотечение или шину при переломе.

В приложении есть видео, подробные схемы и понятные рисунки, а также викторины для лучшего усвоения медицинских премудростей. Вряд ли найдется велосипедист, который хотя бы раз не падал. Приложение хранит все данные локально, так что необходимость в Интернет-соединении отсутствует. Единственный «минус» - все тексты здесь на английском, но рисунки и видео помогут разобраться.

Приложение с приемами оказания первой помощи можно скачать бесплатно как на iPhone, таки на Android. Встроенные покупки отсутствуют, а равно и реклама.

Bike Doctor

Еще одном «медицинское» приложение в нашем обзоре, но на этот раз для велосипеда. Если вы новичок и не знаете устройство современного велосипеда, либо хотите сэкономить существенные суммы, отказавшись от ремонта в веломастерских, то Bike Doctor – это приложение для вас и вашего велосипеда. Ну а если «вел» сломался вдали от дома или населенных пунктов, то без этого приложения не обойтись.

В приложении наглядно и с фотографиями показаны приемы починки самых разных систем велосипеда, настройки переднего и заднего переключателей, приемы быстрой замены цепи, разбортировки шин и так далее. Настоящий виртуальный «доктор» для велосипеда.

Приложение Bike Doctor одно из немногих платных в нашем обзоре – 379 рублей обойдется версия для iPhone и 180 рублей – на Android. Ссылки на скачивание – ниже.

Dirt School

Виртуальные тренер, который будет всегда с вами – мобильное приложение британской Dirt School, эксперты которой помогут вас освоить горный велосипед и узнать обо всех премудростях управления MTB и прохождения сложных трасс.

В приложении можно посмотреть видео различных техник, а затем записать свою попытку повторения увиденного, чтобы сравнить с эталоном. Dirt School подробно и со знанием дела описывает 11 различных техник, каждая из которых снабжена наглядным видео. За дополнительную плату можно даже послать свое видео инструкторам, которые пояснят, что вы делаете не правильно и дадут актуальные именно для вас советы по управлению горным велосипедом.

Приложение Dirt School платное, доступно только на iPhone – версии для Android пока нет. Цена – 459 рублей.

Bike Gear Calculator

Приложение для продвинутых велосипедистов, которые знают, что такое «каденс» и чем «найнер» отличаетя от «шоссера». С помощью калькулятора передач можно посчитать скорость и каденс, используя параметры именно вашего велосипеда: размер шин, длину шатунов и соотношения передач. Обязательно приложение для всех, кто хочет ездить на велосипеде максимально эффективно и точно знает свою среднюю скорость в последней поездке.

Приложение Bike Gear Calculator можно скачать бесплатно как на iPhone, так и на Android. Доступна также премиум-версия, которая наверняка заинтересует профессионалов велоспорта и продвинутых велоспортсменов.

Bike 3D Configurator

С помощью этого приложения можно создать в 3D практически любой велосипед – как существующий, так и вел будущего. Сотни компонентов, размеров, параметров и цветов. Рамы известных производителей, оборудование Shimano и Sram, масса различных опций. Даже цвета соответствуют тем, что официально предоставляет производитель для своих компонентов.

Приложение Bike 3D Configurator можно совершенно бесплатно скачать на iPhone или iPad, чтобы после поездки погрузиться в «сборку» велосипеда мечты. В приложении пока отсутствуют рамы для 29-дюймовых колес, ждем обновления от разработчика. Для скачивания также доступна версия на Андроид.

S Health

Фирменное приложение Samsung, посвященное фитнесу. Один из разделов отлично подойдет для велосипедистов – приложение поможет записать пройденный маршрут, наложив его на карту, подсчитает скорость (максимальную и среднюю), выдаст информацию о подъемах и спусках, подсчитает количество потраченных калорий, а также наградит медалькой за достижения. Свои результаты можно сравнивать с другими пользователями. Тренировка прерывается автоматически при остановки, и запускается при начале движения.

Велосипедист просто выбирает в S Health расстояние и нажимает на кнопку старт и кладет смартфон в карман– остальное дело техники. Есть голосовые подсказки, если вы предпочитаете раскатывать на велосипеде в наушниках.

Приложение S Health можно скачать бесплатно на Android, версия на iPhone отсутствует.

Google Fit

Еще один фитнес-трекер, на этот раз от Google. Есть режим для велосипедистов, стильный интерфейс, совместимость со смарт-часами и фитнес-браслетами на базе Android Wear и поддерживает Nike+, Runkeeper, Strava, MyFitnessPal, Lifesum, Basis, Sleep as Android, Withings и Xiaomi Mi.

Google Fit, как и S Health, можно использовать не только для велоспорта, но и для других спортивных активностей и тренировок, а также для организации правильного питания. Есть персональные рекомендации и мониторинг сна.

Скачать на Андроид приложение Google Fit любой заинтересовавшийся велосипедист может бесплатно по ссылке ниже. Встроенные покупки отсутствуют.

Runtastic Road Bike GPS

Приложение, обещающее превратить смартфон в мощнейший велокомпьютер для измерения скорости, пройденного расстояния, каденса, изменения высоты и прочих важных параметров, которые так ценят продвинутые велосипедисты. Есть интеграция карт Google, различные социальные компоненты и масса всяческих полезных функций вроде актуального прогноза погоды, поддержки смарт-часов и фитнес-браслетов, создания и обмена маршрутами, отслеживания местоположения для друзей в режиме реального времени и т.д.

На Android приложение Runtastic Road Bike GPS можно скачать бесплатно по ссылке ниже.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30813.html