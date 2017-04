Цена iPhone 8 с OLED экраном не превысит 1 000 долларов

Несмотря на ожидаемый рост себестоимости, аналитики полагают, что iPhone 8 c OLED-панелью можно будет купить дешевле 1000 долларов. Цена на юбилейный iPhone в рознице будет начинаться с 850 долларов, т.е. чуть выше, чем iPhone 7s и Samsung Galaxy S8 Plus. По данным аналитика Стивена Милановича из UBS, отчет которого поступил в распоряжение AppleInsider, себестоимость iPhone 8 по сравнению с iPhone 7 Plus вырастет на 70-90 долларов.

iPhone 8 по розничной цене в 1000 долларов или дешевле, полагает аналитик, позволит увеличить объемы продаж, поскольку, несмотря на ложную идею об Apple Tax, калифорнийская компания устанавливает вполне «конкурентные» цены на свои продукты на разных рынках.

На продажи iPhone 8 может негативно повлиять меньшая диагональ экрана по сравнению с 6,2-дюймовым дисплеем у Galaxy S8 Plus, а также цена, приближающаяся к 1 000 долларов, значимому психологическому барьеру для покупателя смартфона.

iPhone 8 c OLED-экраном, как полагает Миланович, флагманский смартфон Apple 2017 года, юбилейный для iPhone год, будет продаваться в рознице по цене от 850 до 900 долларов. Соответственно, модель iPhone 8 с 256 ГБ встроенной памяти обойдется покупателям в 950-1000 долларов. Для сравнения, iPhone 7 Plus в версии 256 ГБ можно купить за 970 долларов.

iPhone 7s и iPhone 7s Plus, которые, как ожидается, будут лишены виртуальной кнопки домой и OLED-экрана, в магазины поступят по цене примерно на 100 долларов ниже для каждой модели, что даст покупателям широкий ценовой диапазон без значимых провалов в ряду, начиная с обновленным iPhone SE и заканчивая флагманским iPhone 8. Такая ценовая политика позволит Apple более уверенно чувствовать себя в Китае, где компания столкнулась с низким спросом на iPhone SE, которые считается «устаревшей моделью» - поясняет Миланович.

Благодаря такой ценовой политике, прогнозирует UBS, 45% поставок в 2018 годщу придется на iPhone 8 с OLED экраном, а средняя цена продажи iPhone должна вырасти с ранее предполагаемых 667 долларов до 692 долларов при неизменной валовой марже в 38,5%.

В iPhone 8 эксперты ожидают использование 5.8-дюймовой OLED-панели, 5,1-дюйм которой будет использован для экрана, а оставшаяся часть придет на смену физической кнопки домой, которую сменит виртуальная. Юбилейный iPhone 8, по слухам, также получит 3D-сканер для распознавания лиц, а также массу других датчиков, встроенных в фронтальное стекло смартфона.

