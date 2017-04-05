Приложение YouTube Go на Android для медленного интернета

Новое официальное приложение популярного видеосервиса Google наконец-то стало доступно для скачивания миллионам людей, страдающих от медленного мобильного интернета. Приложение YouTube Go доступно на Android в виде бета-версии, Google как разработчик предупреждает, что пока оно может работать нестабильно. YouTube Go было представлено в прошлом году.

Пока в официальном магазине Google Play приложение YouTube Go в виде бета-версии доступно только для индийских пользователей, однако ничто не мешает поиска APK-файл этого приложения на просторах Интернета и установить себе на смартфон или планшет, разрешив в настройках установку приложений из неизвестных источников. Google обещает позднее выпустить стабильную версию YouTube Go и сделать ее официально доступно и в других развивающихся странах.

YouTube Go изначально создавалась для стран и ситуаций, когда скорость мобильного интернета невелика, а видео посмотреть хочется. Для этого в приложении есть специальные функции. Одна из них – возможность сохранить видео для дальнейшего просмотра оффлайн. Кроме того, пользователь может выбрать разрешение, а приложение подскажет – какое именно лучше для его интернет-канала.

Пользователи приложения YouTube Go могут обмениваться между собой видео благодаря функции Wi-Fi Direct, т.е. по Wi-Fi. Такой возможности в обычном приложении YouTube на Android попросту нет. В Индии, для которой изначально разрабатывалось YouTube Go, несмотря на рост пользовательской базы, скорость мобильного интернета невелика – только у 30% индийцев мобильный интернет работает на скорости свыше 4 Мбит/с. В России также нередки ситуации, когда мобильный интернет работает медленно, либо пользователь просто хочет сэкономить трафик и, к примеру, заранее по Wi-Fi загрузить понравившиеся ролики, чтобы потом посмотреть их на даче или в поездке.

Google планировал выпустить YouTube Go еще в прошлом году, однако потребовалось выполнить дополнительное тестирование приложения, что заняло несколько месяцев. Разработчику необходимо было убедится, что функция обмена видео по Wi-Fi с оказавшимися неподалеку пользователями работает бесшовно и без багов на различных моделях смартфонов. Кроме того, Google поработал над алгоритмами подбора похожих видео, сделав их более релевантными, а также освежил домашний экран приложения. Ждем запуска YouTube Go официально в России, чтобы получить экономичный клиент для YouTube на Android.

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