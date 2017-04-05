Приложение Sprinkles на iPhone для украшения сэлфи от Microsoft

Microsoft на удивление активно инвестирует в странные фото-приложения для iPhone. Сначала корпорация выпустила улучщающее сэлфи приложение, затем отметилась приложением Pix, камерой, в которой используется искусственный интеллект для получения наилучших фото при съемке людей. На этот раз Microsoft выпустило Sprinkles, приложение-прикол на iPhone для украшения и улучшения сэлфи.

Sprinkles (не путать с отличной головоломкой Sprinkle на iPhone) – очередной пример того, как крупная компания занимается заимствованиями у Snapchat. Приложение от Microsoft для сэлфи предлагает снабжать автофотопортреты прикольными стикерами и надписями. Впрочем, в отличие от других подобных приложений, Sprinkles может похвастаться задействованными фирменными алгоритмами Microsoft по распознаванию лиц и обучающимся искусственным интеллектом, благодаря котором реализованы несколько почти уникальных функций.

После того, как вы сняли с помощью камеры iPhone фото, приложение Sprinkles предложит несколько вариантов обработки в зависимости от того, что изображено на снимке. Для сэлфи выскочат несколько автоматических стилей «фотобудки», подобранных с применением технологии распознавания лиц. Кроме того, приложение может определить ваш возраст – этот фокус Microsoft показывает уже в течение некоторого времени. В числе других опций – поиск похожей на вас знаменитости или подбор надписи в зависимости от содержимого фото, места съемки и дня недели (подсказка - потестируйте Sprinkles на iPhone во вторник).

Приложение Sprinkles на iOS предлагает также и «ручное» улучшение сэлфи и других снимков – можно вбить любую подпись, подобрать шрифт и цвет. Кроме того, на фотке можно разместить стикер или эмодзи. Фишка – в системе поиска стикеров. Во-первых, она детализированная, а во-вторых предлагает стикеры в зависимости от того, что «видит» на фото и какие картинки пользуются популярностью. Впрочем, этот алгоритм работает не так уж и точно, как можно себе представить.

К примеру, к обычному и заурядному сэлфи приложение Sprinkles предложило добавить зонтик и почтовый ящик. Довольно безумный выбор алгоритма, учитывая, что почти всю площадь сэлфи занимает лицо. Так что в целом надеяться на чудесные алгоритмы Microsoft для подбора релевантных стикеров, эмодзи и подписей не стоит.

Впрочем, Sprinkles на iPhone – это скорее приложение-прикол, нежели серьезный инструмент для улучшение и редактирования сэлфи либо портретов. Алгоритм частенько заставит вас улыбаться своими «подсказками». Возможно, это и было целью разработчика – сделать процесс украшения сэлфи веселым занятием благодаря дурашливым предикативным алгоритмам. В любом случае, можете сами поиграться со Sprinkles на своем iPhone, ведь приложение можно бесплатно скачать в App Store.

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