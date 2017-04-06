Обзор MMOPRG Order & Chaos 2 на Android: увлекающий мир меча и магии онлайн

Выбор хорошей мобильной ММОРПГ требует тщательного подхода – в отличие от казуальных игрушек, которые можно пройти за час-другой, погружение в современную MMOPRG для смартфонов и планшетов может занять недели, месяца, а иногда и годы. Графика онлайн РПГ на Андроид и iOS изрядно похорошела, подтянувшись до уровня консолей, геймплей также стал глубоким и сложным, а возможности современных девайсов выводят жанр ролевых игр на мобильных платформах на новый виток развития. Игра Order & Chaos 2: Redemption для Android и iOS от Gameloft – неплохой претендент на десятки и даже сотни часов вашего времени.

У серии Order & Chaos множество последователей, поэтому в игре всегда будет с кем сражаться, выполнять квесты, торговать и, конечно же, общаться. С MMORPG надо обращаться очень аккуратно – если попадется качественная, то игра может затянуть надолго, и вы будете потеряны для родных и близких. После двух недель, проведенных в Order & Chaos 2, можно довольно точно сказать, насколько аддиктивная эта игра. Итак, к обзору, друзья.

Сюжет

Комплексный и продуманный сюжет, в ходе прохождения которого разворачивается настоящая история – основной признак хорошей РПГ. Сюжет в таких играх заставляет сопереживать героям, вызывает эмоции – этого не даст ни один другой игровой жанр. В конец концов, не зря мы ведем речь о ролевых играх. Order & Chaos 2 – не исключение из этого неписанного правила.

Как и можно было ожидать, во второй части нас ждет продолжение сюжета Order & Chaos Online. 600 лет прошло после уничтожения Первородного Сердца, что привело к неожиданному катастрофическому событию, разрушившему привычный уклад обитателей этого фэнтезийного мира.

Мир теперь восстанавливается после катастрофы, а герои снова начинают свое триумфальное шествие по трактам, городам и деревням. Цель игрока в Order & Chaos 2 – помочь сохранить мир и найти искупление (в конце концов, именно это словечко имеется в название игры - Order & Chaos 2: Redemption).

Персонажи

Кастомизация персонажа – одна из основных фишек MMORPG, и Order & Chaos 2 не собирается быть исключением. Вопрос в том – достаточно ли разработчики, компания Gameloft, предлагает игроку инструментов для создания «перса» своей мечты.

С расами и классами в Order & Chaos 2 проблем у вас возникнуть не должно. Конечно, огромного разнообразия ожидать не стоит, но Gameloft проделал хорошую работу, создав внятную систему рас и классов, отличающихся друг от друга как внешним видом, так и характеристиками.

Вы можете играть за человека, эльфа, орка, менделя или кратана. Последняя раса, кстати, появилась только во второй версии игры. Кратаны явно произошли от рептилий, высокого роста и могут похвастаться невероятной силой. Этакие нежные гиганты, которые предпочитают дипломатическое решение проблем, а не грубую силу, несмотря на ее избыток.

Внешний вид выбранного персонажа можно изменять в очень широких пределах, хотя до уровня кастомизации в консольны РПГ мобильная Order & Chaos 2 явно не дотягивает. Да, вы можете изменить внешность своего орка или кратана, но с помощью довольно скромного набора опций – волосы, цвет кожи, тип лица.

В современной MMORPG хотелось бы видеть более продуманную систему изменения внешности персонажа – мы уже привыкли менять черты лица, покрывать тело героя татуировками, колдовать над ползунками с толщиной губ, цветом глаз и корпеть над прической. Впрочем, речь идет о мобильной игре, поэтому у Gameloft есть определенные ограничения – в частности, по размеру самой игры.

Крафтинг и кастомизация оружия – также хороший ход разработчиков. Вы даже можете добавить различные специальные способности к оружию, что оказывается довольно полезным.

Мир

Как и в любой хорошей MMORPG, одно из главных достоинств Order & Chaos 2 – это ее мир. Gameloft называет его «живыми и дышащим», именно таким он и выглядит на экране смартфона. Для начала, мир в этой игре огромен. Однако, в отличие от большинства РПГ, он не повторяется и не грешит визуальным дефицитом. Бродить по монотонным полям с тройкой-другой полигонов часами не придется.

Мир мобильной MMORPG Order & Chaos 2 дествительно живой – куда бы вы не пошли, вы всегда будете сталкиваться с новыми пейзажами. Кроме того, почти везде вы будете встречать персонажей – как других игроков, так и NPC. Конечно, живых игроков в Order & Chaos 2 могло бы быть и побольше, но и тех, что есть хватает для того, чтобы не чувствовать себя в одиночестве. Разумеется, есть и монстры, с которыми можно сражаться, чтобы затем набить инвентарь полезным лутом.

В игре легко заблудиться, и не в последнюю очередь из-за не очень удобной карты. Однако, можно считать это особенностью игрового мира – сложности с навигацией из-за магических флюктуаций. Во время выполнения миссии, впрочем, можно включить специальный указатель, заблудиться с которым практически невозможно.

Геймплей

Краеугольный камень, от которого зависит степень вовлечении в игру – так скажет вам про геймплей любой увлеченный геймер. Особенно важен он в MMORPG, где качественно графики, собственно ролевой системы и большого мира недостаточно для успеха. Зачем это все, если игроку попросту скучно и он не видит смысла развиваться дальше? Боевая система, основная часть геймплея в РПГ, могла бы быть и получше в Order & Chaos 2. Для ценителей жанра она будет казаться упрощенной – да, тут есть где разгуляться, но тактических возможностей маловато. Знай себе жми на кнопки, да круши монстров.

Чтобы заставить персонажа совершить действие, нужно жать на кнопку, иначе наш герой будет просто расслабленно стоять на месте, пока враг снимает драгоценные проценты жизни с итак короткой полоски здоровья.

В правом нижнем углу есть четыре кнопки. Основная – для обычной атаки, а остальные три дают доступ к специальным возможностям, «абилкам», арсенал которые будет пополняться в течение всех игры. Спецспособности можно настраивать по собственному вкусу и менять, когда вам того захочется.

Передвижение во время боя – важная часть боевой механики. К примеру, если выбрать рейнджера, то можно расстреливать противников с расстояния, не давая им приблизиться. Зачастую, если противник слишком силен, или у вас другие дела, из схватки можно убежать, не лишившись ни одной единицы здоровья.

В пылу сражения можно открыть дополнительное меню, дающее доступ к навыкам, зельям и полезным предметам в инвентаре. Не забывайте переключаться между навыками, чтобы подобрать наилучшую комбинацию к вашей ситуации. Проще использовать одни и те же атаки, однако такой геймплей быстро надоест, а для эффективного крошения монстров и раскачивания персонажа нужно не только жать на кнопочки, но и тщательно выбирать действия, привязанные к ним.

Квесты и миссии

Вот тут разработчики точно не подкачали. Order & Chaos 2 явно никак нельзя отнести к казуальным играм. Gameloft получилось перенести MMOPRG почти консольного качества на мобильную платформу, сохранив все ингридиенты. Впрочем, некоторых «казуальных» элементов создателям игра избежать не удалось – издержки мобильной экосистемы.

Помните те квесты и миссии в World of Warcraft, в которых приходилось бродить часами? Обычны MMORPG предполагают, что вы часами будете просиживать за компьютером, проходя один-единственный квест. В мобильном мире такой номер не пройдет, аккумулятор попросту разрядится, да и играют на смартфонах чаще тогда, если есть свободные 10-20-30 минут (например, по дороге на работу/домой). Хотя в Order & Chaos 2 можно погрузиться и на несколько часов, это необязательно. Всегда доступны короткие игровые сессии.

Самая длинная миссия, которая встретилась нам за две недели игры, продолжалась примерно 15 минут. Тот самый тайминг, который соответствует мобильной платформе – пройти квест-другой можно между парами, уроками в школе или в метро. Следите только за трафиком – игра активно «кушает» мобильный интернет. Разумеется, как и в любой MMORPG, оффлайн-режема в Order & Chaos 2 попросту нет.

Миссии в игре можно получать у определенных персонажей. Они попросят у вас помощи и начнут интригующую историю, которая будет разворачиваться на протяжении дней и месяцев, разбитая на короткие квесты и задания. В Order & Chaos 2 всегда есть чем заняться.

Вердикт

Потратить ли время на прохождения этого квеста или сделать выбор в пользу другого времяпрепровождения? На этот вопрос придется отвечать постоянно с таким MMORPG, как Order & Chaos 2: Redemption, поскольку игра эта масштабная, увлекающая и наполненная контентом.

У Gameloft получилось создать качественную мобильную MMORPG, в которой хочется проводить время. Фанатам первой части качать обязательно, поскольку это же продолжение. Остальным любителям побродить по фентезийным лесам, порубить монстров, покопаться в горах лута и выгодно сменять найденный артефакт на убермеч тоже не стоит проходить мимо Order & Chaos 2.

В Order & Chaos 2 на Андроид вас ждет вполне приличная сюжетная линия, карта (пусть и не очень удобная), кастомизация персонажей, внятная боевая система и даже крафтинг оружия. В эту MMORPG можно играть как короткими сессиями, по 10-15 минут, так и погружаться в виртуальный мир меча и магии на часы (если позволяет аккумулятор смартфона, разумеется).

Наконец, главное преимущество Order & Chaos 2 заключается в том, что это бесплатная MMORPG. Конечно, тут есть встроенные покупки (а в какой игре их сейчас нет?), но раскошеливаться на них необязательно. За две недели мыслей о вливании в игру реальных денег у нас не возникло. Все, кому нравятся длинные и сложные игры с прописанным фэнтезийным сеттингом, соответствующим сюжетом и качественной трехмерной графикой – добро пожаловать в мир Order & Chaos 2: Redemption для Android, которую можно скачать в Google Play совершенно бесплатно. У Gameloft вышла отличная мобильная MMORPG, да не оскудеет хостинг игровых серверов этой славной французской компании.

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